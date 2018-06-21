HABER

Yoğurdun cilt yanığına faydası var mı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.06.2018 16:34 | Son Güncelleme

Eczacı Şükrü Ciravoğlu, güneşten kaynaklanan cilt yanıklarına yoğurt sürmenin hiçbir faydası olmadığını söyledi.

Yoğurdun cilt yanığına faydası var mı?

Ciravoğlu, yoğurdun cilt yanıklarında hiçbir faydasının olmadığını belirterek, "Yoğurt belki serinlik, ferahlık verebiliyor. Nemlendirici sağlıyor gibi algılanıyor olabilir ama böyle bir şey yok. Yanıkların ilaçla tedavi edilmesi gerekiyor. Yoğurt, diş macunu bunlar görüntü olarak ilk anda uyandırdığı hissiyat olarak iyi geliyormuş gibi algı oluşturabilir ama tıbbı bir geçerliliği yok" dedi.

Ciravoğlu, cilt yanıklarına yoğurt sürmek yerine hekime başvurulması gerektiğini ifade ederek, "Ülkemiz koşullarında doktora ulaşmak kolay. Uzman doktora mutlaka ulaşmak gerekiyor. Güneş ürünlerini kullanmadan öncede doktora ulaşmak gerekiyor. Cildin tipine göre bunlar değişebilir" şeklinde konuştu.

İHA

PARTNERSeksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...Seksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...
İshal çocuklarda ölüme sebep olabilir!İshal çocuklarda ölüme sebep olabilir!
Kanserin yayılmasında kilit öneme sahip 11 gen tespit edildiKanserin yayılmasında kilit öneme sahip 11 gen tespit edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cilt yanığı cilt bakımı

En Çok Okunan Haberler

Büyük Birlik Partili (BBP) Hakkı Öznur'dan Cumhur İttifakı'nda kriz yaratacak çıkış: Erdoğan’a oy vermeyeceğiz

Büyük Birlik Partili (BBP) Hakkı Öznur'dan Cumhur İttifakı'nda kriz yaratacak çıkış: Erdoğan’a oy vermeyeceğiz

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bende değişiklik hangi hastalığın habercisi?

Bende değişiklik hangi hastalığın habercisi?

İshal çocuklarda ölüme sebep olabilir!

İshal çocuklarda ölüme sebep olabilir!

Kanserin yayılmasında kilit öneme sahip 11 gen tespit edildi

Kanserin yayılmasında kilit öneme sahip 11 gen tespit edildi

Sivrisinek sokmaları ve kene ısırıklarından korunmak için ne yapmalıyız tedavisi nedir?

Sivrisinek sokmaları ve kene ısırıklarından korunmak için ne yapmalıyız tedavisi nedir?

Genetik saç kayıplarını erteleyebilir miyiz?

Genetik saç kayıplarını erteleyebilir miyiz?

Babalar çocukların gelişimini olumlu etkilemek için ne yapmalı?

Babalar çocukların gelişimini olumlu etkilemek için ne yapmalı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.