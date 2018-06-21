Yoğurdun cilt yanığına faydası var mı?

Ciravoğlu, yoğurdun cilt yanıklarında hiçbir faydasının olmadığını belirterek, "Yoğurt belki serinlik, ferahlık verebiliyor. Nemlendirici sağlıyor gibi algılanıyor olabilir ama böyle bir şey yok. Yanıkların ilaçla tedavi edilmesi gerekiyor. Yoğurt, diş macunu bunlar görüntü olarak ilk anda uyandırdığı hissiyat olarak iyi geliyormuş gibi algı oluşturabilir ama tıbbı bir geçerliliği yok" dedi.
Ciravoğlu, cilt yanıklarına yoğurt sürmek yerine hekime başvurulması gerektiğini ifade ederek, "Ülkemiz koşullarında doktora ulaşmak kolay. Uzman doktora mutlaka ulaşmak gerekiyor. Güneş ürünlerini kullanmadan öncede doktora ulaşmak gerekiyor. Cildin tipine göre bunlar değişebilir" şeklinde konuştu.
İHA
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