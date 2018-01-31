Yorgunluk ve vücut ağrısı, fibromyalji habercisi olabilir

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aydın Ender Süzer, romatizmal bir hastalık olan fibromyaljinin kireçlenmeden sonra en sık görülen hastalık olduğunu söyledi.

Dr. Aydın Ender Süzer, “Fibromyalji, yaygın vücut ağrısı, hassasiyet, yorgunluk ve uyku bozukluğu karakterize kronik bir hastalıktır. Bunlara ek olarak barsak rahatsızlıkları, süregelen baş ağrısı, depresyon, endişe, huzursuz bacak sendromu, çene eklem rahatsızlıkları, kronik yorgunluklar ve mesane rahatsızlıkları gibi belirtiler eşlik eder. Fibromyalji kireçlenmeden sonra ikinci en sık görülen romatizmal hastalıktır” dedi.

SABAH YORGUNLUĞU VE DEPRESYON GÖRÜLEBİLİR

“Başlangıçta kas ve bağ dokudaki yangıdan kaynaklandığı düşünülmüştür, daha sonra yapılan incelemelerde saptanan en önemli bulgunun inflamasyon değil hipoksi (dokuda oksijen azlığı) olduğu görülmüştür” diyen Dr. Aydın Ender Süzer, fibromyaljiyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Fibromyaljide en temel belirti yaygın vücut ağrısıdır. Ağrı daha çok boyun, omuz, kalça ve uyluk gibi bölgelerde görülmesine rağmen el ve ayaklarda da hissedilebilir. Hastalar eklem şişliğinden (sübjektif şişlik) yakınabilir ancak hekimce gözlenen objektif bulgu yoktur. Yorgunluk, geceleri sık uyanma veya uykuya dalmakta zorluk şeklinde uyku kalitesinde bozukluklar görülebilir. Sabah yorgunluğu şiddetli olabilir, sabah tutukluğu yaygındır. Kısa süreli hafıza kayıpları ve konsantrasyon bozuklukları görülebilir. Denge kaybı, ağız ve göz kuruluğu, ellerde renk değişikliği sıklıkla görülebilir. Depresyon eşlik edebilir.”