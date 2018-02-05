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Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 138 bin hasta tedavi edildi

SAĞLIK HABERLERİ | 05.02.2018 16:19 | Son Güncelleme

Yozgat Ağız Diş Sağlığı Merkezi tarafından geçen yıl 21 bin 384’ü çocuk olmak üzere polikliniklere toplamda 138 bin 364 vatandaşın başvurduğu ve tedavilerinin yapıldığı belirtildi.Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2017 yılı istatistiklerine göre; 43 bin 642 diş çekimi, 86 bin 325 dolgu, 13 bin 467 kanal tedavisi, 7 Bin 70 protez ve 219 implant yapıldığı bildirildi.Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr.

Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 138 bin hasta tedavi edildi

Yozgat Ağız Diş Sağlığı Merkezi tarafından geçen yıl 21 bin 384’ü çocuk olmak üzere polikliniklere toplamda 138 bin 364 vatandaşın başvurduğu ve tedavilerinin yapıldığı belirtildi.
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2017 yılı istatistiklerine göre; 43 bin 642 diş çekimi, 86 bin 325 dolgu, 13 bin 467 kanal tedavisi, 7 Bin 70 protez ve 219 implant yapıldığı bildirildi.
Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Babür Cevheroğlu, Evde Sağlık Hizmeti kapsamında 90 hastaya da ağız ve diş sağlığı hizmeti verdiklerini söyledi. Cevheroğlu, "Sağlık hep ağızdan başlar deriz ya, rakamlara baktığımızda bu rakamlar da gösteriyor gibi. Tabi rakamları bir de şöyle yorumlamak gerekir ağız ve diş sağlığımızı ne kadar önemsiyoruz. 32 dişimiz varken, birinde sorun yaşamadan da olmuyor. Hangimiz diş muayene koltuğuna oturmadık ki. Günde oysa iki kez, toplamda 5 dakika dişlerimize vakit ayırsak, çok daha sağlıklı dişlere sahip olacağız. Gençken pek farketmiyoruz ama yaşlılığımızı da unutmamak gerek. Bakınız 2017 yılında merkezimizde çocuklara yaptığımız uygulamalara baktığımızda koruyucu amaçlı yaptığımız yerel flor uygulamasını 705, fissür uygulamasını 6 bin 558 çocuğumuza yapmışız. Koruyucu olan ağız ve diş sağlığı uygulamalarını Yozgat’ta artırmak için çalışmalarımız sürüyor. Okul diş taramaları da bunlardan bir tanesi, Sadece dişiniz ağrıdığında değil, kontrol için mutlaka 6 ayda bir gelinmelidir. Bu vesile ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde çalışan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 138 bin hasta tedavi edildi

Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 138 bin hasta tedavi edildi

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