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Yozgat Şehir Hastanesi çalışanları, Zeytin Dalı Harekatı’na destek için kan bağışında bulundu

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.03.2018 15:56 | Son Güncelleme

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Yozgat Şehir Hastanesi çalışanları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttü Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu.Yozgat Şehir Hastanesi bahçesine kurulan kan bağış tırında sabah başlayan kan alımına bütün hastane çalışanları katıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi çalışanları, Zeytin Dalı Harekatı’na destek için kan bağışında bulundu

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Yozgat Şehir Hastanesi çalışanları, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttü Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu.
Yozgat Şehir Hastanesi bahçesine kurulan kan bağış tırında sabah başlayan kan alımına bütün hastane çalışanları katıldı. Mesai bitimine kadar devam eden kan bağışı sonrası 50 bin ünite kan toplandı.
Kan bağışının önemine de değinen Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, “14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla farkındalık oluşturmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttü Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla tüm hastane çalışanları olarak Türk Kızılay’ına kan bağışında bulunduk” dedi.
Sağlık çalışanlarının her türlü çaba ve fedakarlığı göstererek hastalara hizmet verdiğini belirten Surel, “Bu onurlu mesleğin mensupları olarak bizler, vatandaşlarımızın her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünüyor ve bunun için gayret gösteriyoruz. İlimiz başta olmak üzere yurdumuzun her köşesinde özveriyle insan sağlığına hizmet eden hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.
Şehir Hastanesi yönetiminin 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kan bağış talebinde bulunduğunu söyleyen Türk Kızılayı Yozgat Şubesi Dr. Selçuk Cansız ise, hastane personelinden gün boyunca 50 ünite kan alımı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Yozgat Şehir Hastanesi çalışanları, Zeytin Dalı Harekatı’na destek için kan bağışında bulundu

Yozgat Şehir Hastanesi çalışanları, Zeytin Dalı Harekatı’na destek için kan bağışında bulundu

Yozgat Şehir Hastanesi çalışanları, Zeytin Dalı Harekatı’na destek için kan bağışında bulundu

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