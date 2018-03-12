HABER

Yozgatlılar Hospitalpark Darıca Hastanesini tercih etti

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.03.2018 12:02 | Son Güncelleme

KOCAELİ(İHA)

Yozgatlılar Hospitalpark Darıca Hastanesini tercih etti

KOCAELİ(İHA)

Yozgatlılar Hospitalpark Darıca Hastanesini tercih etti

Yozgatlılar Hospitalpark Darıca Hastanesini tercih etti

Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı! Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı!
Cezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleriCezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleri
CHP grup toplantısı iptal edildiCHP grup toplantısı iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ERÜ Hastanelerinde ‘Pulmoner Rehabilitasyon Haftası’ etkinliği düzenlendi

ERÜ Hastanelerinde ‘Pulmoner Rehabilitasyon Haftası’ etkinliği düzenlendi

Yemeklerde tuz yerine baharat ve bitki kullanın

Yemeklerde tuz yerine baharat ve bitki kullanın

Kontrol edilmeyen glokom kör edebilir

Kontrol edilmeyen glokom kör edebilir

Kadın kanserlerinde risk fazla kiloyla da artıyor

Kadın kanserlerinde risk fazla kiloyla da artıyor

Prof. Dr. Ahmet Maranki, Başiskeleliler’e sağlıklı yaşamı anlattı

Prof. Dr. Ahmet Maranki, Başiskeleliler’e sağlıklı yaşamı anlattı

İzmit’te pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi

İzmit’te pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.