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Yozgat’ta Diş hekimleri köy okullarında ağız ve diş sağlığı taraması yapıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.03.2018 14:22 | Son Güncelleme

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, koruyucu ağız ve diş sağlığı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği çerçevesinde Yozgat Merkez ve ilçe okullarında eğitim gören 25 bin 750 öğrenciye ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı ve diş fırçası ve macunu dağıtıldı.

Yozgat’ta Diş hekimleri köy okullarında ağız ve diş sağlığı taraması yapıyor

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, koruyucu ağız ve diş sağlığı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği çerçevesinde Yozgat Merkez ve ilçe okullarında eğitim gören 25 bin 750 öğrenciye ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı ve diş fırçası ve macunu dağıtıldı. Hekimler, velisi onay verilen öğrencilere de ayrıca koruyucu tedavi olan flor uygulaması yapıyor.
İl Sağlık Müdürlüğü Diş Hekimleri Dr. Sedef Gök Şahin ve Dr. Merve Sandalcı, geçtiğimiz günlerde Yozgat Merkeze bağlı Divanlı Mahallesi, Musabeyli, Bişek, Çadırardıç, Sarıfatma, Esenli ve Osmanpaşa köylerine giderek diş taraması yaptı.
Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin yaptığı açıklama, ağız ve diş sağlığına büyük önem verdiklerini belirterek “Ağız sağlıktan başlar cümlesini her zaman dile getirmemize rağmen ülkemizde, en çok ihmal ettiğimiz yine ağız ve dişlerimiz oluyor. Bir çiviyi çakabilmek için de defalarca vurmak gerekiyor. Biz de eğitimlerimizi hız kesmeden vermeye devam ediyoruz. Koruyucu sağlık hizmetlerini önemsiyoruz, hasta olmadan, sağlığımızı korumalıyız. Koruyucu ağız ve diş sağlığı kapsamında okullarımızda diş fırçalama eğitimleri düzenliyoruz. Diş hekimlerimiz velilerin de onayını alarak, flor uygulamasını okulda eğitim sonrasında yapıyorlar. Diş taraması sonrası eğer kliniğe gitmesi gerekiyorsa, aile bilgilendiriliyor. Diş fırçalama eğitim sonrasında da diş fırçası ve diş macununu hediye olarak öğrencilerimize veriyoruz ki, bir an önce diş fırçalamaya, eve gittiklerinde başlasınlar diye.
Tüm anne-babaları çocuklarının hiçbir diş şikâyeti olmasa bile 3-4 ayda bir ya da 6 ayda bir diş muayenelerini yaptırmalarını öneriyoruz” dedi.

Yozgat’ta Diş hekimleri köy okullarında ağız ve diş sağlığı taraması yapıyor

Yozgat’ta Diş hekimleri köy okullarında ağız ve diş sağlığı taraması yapıyor

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