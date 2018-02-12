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Yozgat’ta kanser hastaları kemoterapi tedavisi için başka ile gitmeyecek

SAĞLIK HABERLERİ | 12.02.2018 16:38 | Son Güncelleme

Yozgat Şehir Hastanesinde, Onkoloji Uzmanının başlamasıyla kemoterapi uygulamaları hız kazandı.

Yozgat’ta kanser hastaları kemoterapi tedavisi için başka ile gitmeyecek

Yozgat Şehir Hastanesinde, Onkoloji Uzmanının başlamasıyla kemoterapi uygulamaları hız kazandı. Hastalar, kemoterapi veyahut kontroller için il dışına gitmek zorunda kalmayacak.
Yozgat Şehir Hastanesinde görevli Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Halis Yerlikaya yaptığı açıklamada kanserin yaşam tarzı değişiklikleri ve tarama yöntemlerinin etkin kullanılması ile önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalık olduğunu, tedavi alanındaki birçok gelişme sayesinde kansere karşı çaresiz olunmadığını söyledi.
Dr. Yerlikaya,"Tüm dünyada kalp damar hastalıkları sonrasında en önemli hastalıklardan biri olan kansere dünyada her yıl yaklaşık 14 milyon kişi yakalanıyor. Kanserin tek bir hastalık olmadığı gibi, 100 den fazla çeşidi mevcut ve birçok kanserde uygulanan tedaviler sonrasında ya tamamen kür sağlandığında ya da hastalarının yaşamlarına çok önemli katkılar ekleniyor. Tedavi süreci bir takım zorluklar içerse de en başta hastaların azim ve iradeleri, hekimler, sağlık çalışanları ve hasta yakını ve ailelerin desteği ile kanser hastalığının üstesinden gelmenin mümkün. Kanser hastalığı, halk arasında ürkütücü ve ölümcül bir hastalık olarak biliniyor, ama bu hastalığı karşı çaresiz olmadığımızı, korkuların yersiz olduğunu, ameliyat, radyoterapi ve kemoterapi ile bir çok kanser hastasının artık tamamen iyileşmesi mümkün olduğunu biliyoruz. Son yıllarda onkoloji alanında akıllı ilaçlar olarak bilinen hedefe yönelik tedaviler; geleneksel kemoterapi ilaçlarından farklı olarak vücudun bağışıklık sistemini harekete geçirip, kanserin üstesinden gelmemizi sağlayan İmmuno-onkoloik ilaçların uygulanması ile bir çok kansere karşı başarılıdır." dedi.
Kanserden değil tedaviye geç kalınmaktan korkulması gerektiğini vurgulayan Dr. Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Kanserde erken tanının hayat kurtardığını bunun için özellikle sık görülen kanserlerden Meme kanseri, kalın bağırsak kanseri ve rahim ağzı kanserleri için belirlenen yaşlarda önerilen taramaları yapmanın çok önemli olduğunu, böylelikle kanserin daha erken dönemde bir takım belirtileri ortaya çıkmadan ve vücutta yayılmadan saptamanın mümkün olacağını belirtmek isterim. Kanserin oluşmasında genetik bir takım faktörlerin yanı sıra; sigara, alkol, kötü beslenme, şişmanlık ve sedanter yaşam denilen hareketsiz kalmanın risk faktörlerini oluşturduğunun altını çizmek isterim. Özellikle başta akciğer kanseri olmak üzere birçok kanserin oluşmasına neden olan içerisinde 4000 den fazla vücuda zararlı zehirli maddenin bulunduğu sigaranın hiç içilmemesi gerekli, içenlerin de bir an önce bırakmalarının sağlıklı yaşam için çok önemli bir ilk adım olacaktır. Kanser tedavisi sürecinde etkinliği bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış, bu konuda uzun süre eğitim almış alanında uzman kişilerin uyguladıkları ve önerdikleri tedaviler dışındaki tedavilere rağbet edilmemesi gerektiği, bir takım ticari kaygılarla otlar gibi içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz, vücutta zarar verme potansiyeli yüksek maddelerin kullanılmaması gerektiğini, bilimsel etkinliği kanıtlanmış, başarılı tedavilerin yerine içerisinde ne olduğunu ve nasıl elde edildiğini bilmediğimiz bir takım ürünlerin alınmasının fayda yerine zarar verdiğini bilmeliyiz."

Yozgat’ta kanser hastaları kemoterapi tedavisi için başka ile gitmeyecek

Yozgat’ta kanser hastaları kemoterapi tedavisi için başka ile gitmeyecek

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