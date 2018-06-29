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Yrd. Doç. Adıgüzel: 2-6 yaş aralığında sünnet tercih edilmemeli

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.06.2018 11:50 | Son Güncelleme

BURSA'da Çocuk Cerrahisi Uzmanı Yrd.

Yrd. Doç. Adıgüzel: 2-6 yaş aralığında sünnet tercih edilmemeli

BURSA, (DHA)- BURSA'da Çocuk Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ünal Adıgüzel, sünnet için kesin bir yaş aralığı olmadığını, ancak çok zorunlu kalınmadığı sürece, 2-6 yaş aralığında sünnet yapılmaması gerektiğini belirtti.
Okulların kapanması ile birlikte aileleri çocuklarını sünnet ettirme telaşı sardığını belirten uzmanlar, mutlu anların huzursuz bir duruma dönüşmemesi için uygun şartlara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. VM Medical Park Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ünal Adıgüzel, sünnetin çocuklarda psikolojik ve fizyolojik olumsuzluklar oluşturmadan, uygun şartlarda, uygun zamanda ve uygun anestezi türü ile yapılması gerektiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Ünal Adıgüzel, "Sünnet dünyada en sık uygulanan cerrahi işlemdir. Her 4 erkekten biri sünnet olmaktadır. Ülkemizde sünnet, yıllar boyunca hekim olmayan kişiler tarafından yapılmıştır. Bunun neticesinde birçok istenmeyen komplikasyon görülmüştür ve halen de en yazık ki görülmektedir. Uygun olmayan şartlarda ve işin ehli olmayanlar tarafından yapılan sünnetler sonrası, şekil bozukluğu, tekrar sünnet ihtiyacı, peniste kalıcı hasar oluşturma gibi birçok istenmeyen durum görülebilmektedir. Mutlu bir anımızı huzursuz bir duruma çevirmemek için sünnetten önce iyi bir araştırma yapılmalı, çocuk muayene edilerek sünnete engel bir durum olup olmadığı tespit edilmeli, uygun anestezi şekli belirlenmeli ve sünnet hastane şartlarında yapılmalıdır" dedi.
Sünnet için en uygun zamanın doğumdan sonraki aylar olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Adıgüzel, özellikle yara iyileşmesinin hızlı olduğu, psikolojik problemlerin görülmediği yenidoğan döneminde sünnetin sıkça tercih edildiğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Ünal Adıgüzel, sünnetin kesin bir yaş aralığı olmadığını ancak 2-6 yaş aralığında çok zorunlu kalınmadığı sürece sünnet yapılmaması gerektiğini belirtti.

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