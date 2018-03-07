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Yrd. Doç. Dr. Banu Diri: "Böbrek hastalıkları önemli bir halk sağlığı sorunudur"

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.03.2018 11:28 | Son Güncelleme

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Uzmanı Yrd.

Yrd. Doç. Dr. Banu Diri: "Böbrek hastalıkları önemli bir halk sağlığı sorunudur"

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Banu Diri, 8 Mart Dünya Böbrek günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, böbrek hastalıklarının Türkiye’de önemli bir halk sağlığı sorunu söyledi.
Nefroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Banu Diri, böbrek sağlığı ve hastalıkları konusunda toplum bilincini artırmak, erken tanının önemini vurgulamak ve kronik böbrek hastalığının insan sağlığı ve ülke ekonomisi üzerindeki ağır yükü hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla her yıl Mart ayının ikinci Perşembesinin dünyada böbrek günü olarak kutlandığını söyledi. Dr. Diri, “Böbreklerimiz vücudumuzun boşaltım sistemini oluşturarak kandaki zararlı maddelerin atılmasını sağlar. Ayrıca böbrek hastalığı ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kronik böbrek hastalığının olumsuz sonuçlarını engellemenin en etkin yolu hastalığın tedavisinden çok önlenmesine dayalı olmalıdır. Sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerinin toplumumuz tarafından benimsenmesi ve uygulanması hastalığın büyük oranda kontrolünü sağlayacaktır” dedi.
Yrd. Dr. Diri, “Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları, obezite, ileri yaş ve ailede böbrek hastalığı olan kişiler böbrek hastalığı için yüksek risk gruplarıdır. Birçok hastalıkta olduğu gibi böbrek hastalıklarının bazılarında da, hayat tarzının değiştirilmesi kişiyi hastalıklardan korumaya yardımcıdır. Böbrek sağlığı için, alkol ve sigaradan uzak durun, tuzunuzu azaltın, yeterli miktarda su tüketin, düzenli olarak egzersiz yapın, düzenli beslenerek, ideal kilonuzu koruyun, gelişi güzel ilaç kullanmayın, düzenli sağlık kontrolü yaptırın, idrarınızı uzun süre tutmayın ve kişisel temizliğinize dikkat edin” diye konuştu.

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