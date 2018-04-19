HABER

Yrd. Doç. Dr. Kayapınar: “Meme küçültme ve büyütme ameliyatları artık korkutmuyor”

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.04.2018 10:00 | Son Güncelleme

Plastik Cerrahı Yrd.

Plastik Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Muhammet Kayapınar, meme küçültme ve büyütme ameliyatlarının artık korkutmadığını, belirli kriterlere uygunluğun bu ameliyat için yeterli olduğunu söyledi.
Medicana Konya Hastanesi Plastik Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Muhammet Kayapınar, meme küçültme ve büyütme ameliyatları hakkında bilgi verdi. Meme küçültme ve büyütme ameliyatlarının artık korkutmadığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Kayapınar, belirli kriterlere uygunluğun bu ameliyat için yeterli olduğunu belirterek, “Bu ameliyat için vücut gelişimini tamamlamış olmak çok önemli. 18 ve 20 yaşlarında vücut gelişimi tamamlamış olmak ameliyat için yeterli. Yaş unsurundan sonraki önemli parametre kişinin psikolojik gelişimidir. Çok büyük göğüslü genç kızlar ya da hiç göğsü olmayanlar bu durumu çoğu zaman psikolojik problem haline getirirler. Belirtilen problemlerin giderek çoğalması durumunda ise özellikle genç kızlarda, ruhsal bunalım gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bunun dışında çok büyük göğüslü kişilerde omurgada eğrilikler, sırt ağrıları, duruş bozuklukları, cilt enfeksiyonları, sütyen kesikleri, kollarda ağrı ve uyuşukluklar sıkça gözlenen problemlerdir. Hem ruh sağlığı hem de beden sağlığı açısından, gelişimlerini tamamlamış olan bireylere meme küçültme operasyonunun uygulanması faydalı olmaktadır” dedi.

“Meme büyütme en sık yapılan kozmetik cerrahilerin başında gelir”
Ameliyattan 1 hafta sonra günlük yaşantıya devam edilebileceğini aktaran Yrd. Doç. Dr. Kayapınar, “Ancak ağır aktivitelerden 4-6 hafta uzak kalmak gerekmektedir. Meme küçültme ameliyatı yaptıranlar ise genel olarak sağlık problemlerinin düzeldiğini ve rahat bir şekilde hareket ettiklerini dile getirmektedirler. Meme büyütme en sık yapılan kozmetik cerrahilerin başında gelir. Meme şekil ve hacim bozukluklarında, meme boyut küçüklüğünde, iki memenin simetri bozukluklarının giderilmesinde başvurulabilecek bir yöntemdir. Ayrıca meme kanser cerrahi sonrası yeniden meme oluşturma ya da diğer meme ile simetri sağlamasında da sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Belirtilen durumlara ek olarak meme büyütme işlemleri, küçük göğüslü kadınların da tercih ettikleri estetik müdahaleler arasında yer almaktadır. Göğüslerinin daha büyük olmasından memnun olan bireylerin bu sayede ruhsal olarak kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olmaktadır” diye konuştu.

“Silikon ameliyatı yaklaşık bir saat sürüyor"
Yrd. Doç. Dr. Kayapınar, silikon ameliyatının yaklaşık 1 saat sürdüğünü dile getirerek, “Ameliyat günü ya da ertesi gün taburcu işlemleriniz yapılarak eve gitmenize izin verilir. İlk iki gün genellikle istirahat ederek geçirilmelidir. Bu dönemde protezin kas arkasına ya da kas önüne konulmasına bağlı olarak farklı şikayetleriniz olabilir. Ağrı pek fazla olmaz ancak dolgunluk hissi bir kaç gün rahatsız edebilir. İlk iki günde bir miktar şişlik olur, üçüncü günden itibaren azalmaya başlar. Buna meme estetiği sonrası ödem diyoruz. Kas arkasına konulan protezlerde kol hareketleriyle ağrı artmaktadır. Bu durum ilk günlerle sınırlıdır. İlk iki günde giderek artan göğüs ameliyatı sonrası ödem (şişlik), üçüncü günden itibaren azalmaya başlar. Kol ve gövde rahatlar. Ameliyatınızın ertesi günü sadece silikonun konduğu yerde kalacak şekilde ten rengi bir bant bırakılır. Başka pansuman yapılmaz. Bunun üzerine direk sporcu sütyenini giyersiniz. Üçüncü gün bu bandı çıkartmadan duş alabilirsiniz. 14. gün bu bandı kontrolünüzde biz çıkartıyoruz. Arkasında iz tedavisine başlıyoruz. Ameliyat sonrası bir ay boyunca kullanılacak sporcu sütyeni ile memenin şekillenmesi sağlanır. Meme büyütme ameliyatı sonrasında aktiviteler ilk üç hafta için kesinlikle kısıtlanmalı, bu süreden sonra yavaş yavaş artırılmalıdır. Birinci aydan önce tenis gibi kol hareketinin fazla olduğu oyunlara ve ağır sporlara izin verilmez. Meme büyütme ameliyatı sonrasını takip eden 6-8 hafta içerisinde sauna, solaryum ve buhar banyosundan kaçınılmalıdır” şeklinde konuştu.

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!
İngiltere'den ipleri gerecek adım! Londra sokaklarına asıldıİngiltere'den ipleri gerecek adım! Londra sokaklarına asıldı
Macron'a bir tokat da Rusya'dan: Aramıza giremedinizMacron'a bir tokat da Rusya'dan: Aramıza giremediniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

İlginizi Çekebilir

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Bademin 9 önemli faydası

Bademin 9 önemli faydası

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.