Yrd. Doç. Dr. Kayapınar: “Meme küçültme ve büyütme ameliyatları artık korkutmuyor”

Plastik Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Muhammet Kayapınar, meme küçültme ve büyütme ameliyatlarının artık korkutmadığını, belirli kriterlere uygunluğun bu ameliyat için yeterli olduğunu söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Plastik Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Muhammet Kayapınar, meme küçültme ve büyütme ameliyatları hakkında bilgi verdi. Meme küçültme ve büyütme ameliyatlarının artık korkutmadığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Kayapınar, belirli kriterlere uygunluğun bu ameliyat için yeterli olduğunu belirterek, “Bu ameliyat için vücut gelişimini tamamlamış olmak çok önemli. 18 ve 20 yaşlarında vücut gelişimi tamamlamış olmak ameliyat için yeterli. Yaş unsurundan sonraki önemli parametre kişinin psikolojik gelişimidir. Çok büyük göğüslü genç kızlar ya da hiç göğsü olmayanlar bu durumu çoğu zaman psikolojik problem haline getirirler. Belirtilen problemlerin giderek çoğalması durumunda ise özellikle genç kızlarda, ruhsal bunalım gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bunun dışında çok büyük göğüslü kişilerde omurgada eğrilikler, sırt ağrıları, duruş bozuklukları, cilt enfeksiyonları, sütyen kesikleri, kollarda ağrı ve uyuşukluklar sıkça gözlenen problemlerdir. Hem ruh sağlığı hem de beden sağlığı açısından, gelişimlerini tamamlamış olan bireylere meme küçültme operasyonunun uygulanması faydalı olmaktadır” dedi.

“Meme büyütme en sık yapılan kozmetik cerrahilerin başında gelir”

Ameliyattan 1 hafta sonra günlük yaşantıya devam edilebileceğini aktaran Yrd. Doç. Dr. Kayapınar, “Ancak ağır aktivitelerden 4-6 hafta uzak kalmak gerekmektedir. Meme küçültme ameliyatı yaptıranlar ise genel olarak sağlık problemlerinin düzeldiğini ve rahat bir şekilde hareket ettiklerini dile getirmektedirler. Meme büyütme en sık yapılan kozmetik cerrahilerin başında gelir. Meme şekil ve hacim bozukluklarında, meme boyut küçüklüğünde, iki memenin simetri bozukluklarının giderilmesinde başvurulabilecek bir yöntemdir. Ayrıca meme kanser cerrahi sonrası yeniden meme oluşturma ya da diğer meme ile simetri sağlamasında da sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Belirtilen durumlara ek olarak meme büyütme işlemleri, küçük göğüslü kadınların da tercih ettikleri estetik müdahaleler arasında yer almaktadır. Göğüslerinin daha büyük olmasından memnun olan bireylerin bu sayede ruhsal olarak kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olmaktadır” diye konuştu.