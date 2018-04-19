Yrd. Doç. Dr. Kayapınar: “Meme küçültme ve büyütme ameliyatları artık korkutmuyor”

Plastik Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Muhammet Kayapınar, meme küçültme ve büyütme ameliyatlarının artık korkutmadığını, belirli kriterlere uygunluğun bu ameliyat için yeterli olduğunu söyledi.
Medicana Konya Hastanesi Plastik Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Muhammet Kayapınar, meme küçültme ve büyütme ameliyatları hakkında bilgi verdi. Meme küçültme ve büyütme ameliyatlarının artık korkutmadığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Kayapınar, belirli kriterlere uygunluğun bu ameliyat için yeterli olduğunu belirterek, “Bu ameliyat için vücut gelişimini tamamlamış olmak çok önemli. 18 ve 20 yaşlarında vücut gelişimi tamamlamış olmak ameliyat için yeterli. Yaş unsurundan sonraki önemli parametre kişinin psikolojik gelişimidir. Çok büyük göğüslü genç kızlar ya da hiç göğsü olmayanlar bu durumu çoğu zaman psikolojik problem haline getirirler. Belirtilen problemlerin giderek çoğalması durumunda ise özellikle genç kızlarda, ruhsal bunalım gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bunun dışında çok büyük göğüslü kişilerde omurgada eğrilikler, sırt ağrıları, duruş bozuklukları, cilt enfeksiyonları, sütyen kesikleri, kollarda ağrı ve uyuşukluklar sıkça gözlenen problemlerdir. Hem ruh sağlığı hem de beden sağlığı açısından, gelişimlerini tamamlamış olan bireylere meme küçültme operasyonunun uygulanması faydalı olmaktadır” dedi.
“Meme büyütme en sık yapılan kozmetik cerrahilerin başında gelir”
Ameliyattan 1 hafta sonra günlük yaşantıya devam edilebileceğini aktaran Yrd. Doç. Dr. Kayapınar, “Ancak ağır aktivitelerden 4-6 hafta uzak kalmak gerekmektedir. Meme küçültme ameliyatı yaptıranlar ise genel olarak sağlık problemlerinin düzeldiğini ve rahat bir şekilde hareket ettiklerini dile getirmektedirler. Meme büyütme en sık yapılan kozmetik cerrahilerin başında gelir. Meme şekil ve hacim bozukluklarında, meme boyut küçüklüğünde, iki memenin simetri bozukluklarının giderilmesinde başvurulabilecek bir yöntemdir. Ayrıca meme kanser cerrahi sonrası yeniden meme oluşturma ya da diğer meme ile simetri sağlamasında da sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Belirtilen durumlara ek olarak meme büyütme işlemleri, küçük göğüslü kadınların da tercih ettikleri estetik müdahaleler arasında yer almaktadır. Göğüslerinin daha büyük olmasından memnun olan bireylerin bu sayede ruhsal olarak kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olmaktadır” diye konuştu.
“Silikon ameliyatı yaklaşık bir saat sürüyor"
Yrd. Doç. Dr. Kayapınar, silikon ameliyatının yaklaşık 1 saat sürdüğünü dile getirerek, “Ameliyat günü ya da ertesi gün taburcu işlemleriniz yapılarak eve gitmenize izin verilir. İlk iki gün genellikle istirahat ederek geçirilmelidir. Bu dönemde protezin kas arkasına ya da kas önüne konulmasına bağlı olarak farklı şikayetleriniz olabilir. Ağrı pek fazla olmaz ancak dolgunluk hissi bir kaç gün rahatsız edebilir. İlk iki günde bir miktar şişlik olur, üçüncü günden itibaren azalmaya başlar. Buna meme estetiği sonrası ödem diyoruz. Kas arkasına konulan protezlerde kol hareketleriyle ağrı artmaktadır. Bu durum ilk günlerle sınırlıdır. İlk iki günde giderek artan göğüs ameliyatı sonrası ödem (şişlik), üçüncü günden itibaren azalmaya başlar. Kol ve gövde rahatlar. Ameliyatınızın ertesi günü sadece silikonun konduğu yerde kalacak şekilde ten rengi bir bant bırakılır. Başka pansuman yapılmaz. Bunun üzerine direk sporcu sütyenini giyersiniz. Üçüncü gün bu bandı çıkartmadan duş alabilirsiniz. 14. gün bu bandı kontrolünüzde biz çıkartıyoruz. Arkasında iz tedavisine başlıyoruz. Ameliyat sonrası bir ay boyunca kullanılacak sporcu sütyeni ile memenin şekillenmesi sağlanır. Meme büyütme ameliyatı sonrasında aktiviteler ilk üç hafta için kesinlikle kısıtlanmalı, bu süreden sonra yavaş yavaş artırılmalıdır. Birinci aydan önce tenis gibi kol hareketinin fazla olduğu oyunlara ve ağır sporlara izin verilmez. Meme büyütme ameliyatı sonrasını takip eden 6-8 hafta içerisinde sauna, solaryum ve buhar banyosundan kaçınılmalıdır” şeklinde konuştu.
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