Yrd. Doç. Dr. Lokman Balyen’e EASDec’den ödül

European Association for the Study of Diabetes Eye Complications Study Group (EASDec) tarafından Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıları Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Lokman Balyen’e ödül verildi.

EASDec, Avrupa Diyabet Göz Komplikasyonları Organizasyonu 2017 yılının yetenek transfer ödülü kazanan ismini açıkladı. Amaçlarının kısa süreli yerleştirmeler yoluyla laboratuvar teknikleri ve klinik beceriler kazanmak için Avrupa’daki bilimsel ve klinik becerilerin aktarılmasını teşvik etmek olduğunu kaydeden EASDec’nin resmi internet sitesinde sonuçlar açıklandı.

“Diyabetik göz hastalığında yeni tedavi yöntemleri ve fotoreseptörlerin hayatta kalma, canlılık ve yenilenmesi” üzerine hazırladığı ön çalışma ve rapor perspektifinde Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıları Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Lokman Balyen, EASDec Avrupa Diyabet Göz Komplikasyonları Organizasyonundan 2017 yılının Yetenek Transfer Ödülünü kazandı.

Araştırmacı doktor vasfı ile Birleşik Krallık’a gidecek olan Dr. Balyen, Birleşik Krallık’a İngiltere ve Kuzey İrlanda, Belfast, Londra ve Liverpool’da 6 ay boyunca Klinik Oftalmoloji Profesörü Tunde Peto, MD, PhD koordinatörlüğünde ve diğer bilim insanları ile ‘’Diyabetik göz hastalığında yeni tedavi yöntemleri ve fotoreseptörlerin hayatta kalma, canlılık ve yenilenmesi’’ üzerine bilimsel araştırma yapacak.

Türkiye ve Kafkas Üniversitesi’ni Avrupa’da en iyi şekilde temsil edeceğini ve araştırma sonrasında ülkesine döndüğünde Kafkas Üniversitesi’ndeki öğrenci, asistan ve diğer öğretim üyelerine bir rol model olacağını belirten Dr. Balyen, klinik ve deneysel beceri ve deneyimlerini bütün öğrenci ve asistanlara aktaracağını, bununla beraber Avrupa’da öğreneceği klinik çalışmaları günlük pratikte hastalarına uygulayacağını kaydetti.

Dr. Balyen, empati, vicdan, ahlak ve etik ilkelerinin ekseninde çalışacağını ve her zaman ki gibi ülkesi ve milletine faydalı olacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan 2016’da Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıları Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atanan Dr. Balyen, Kafkas Üniversitesi’nde bir başarı örneğini göstererek EASDec Avrupa Diyabet Göz Komplikasyonları Organizasyonundan ödül kazananlar arasında yerini aldı.