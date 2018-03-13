Yrd. Doç. Dr. Necip Kara Dünya Birincisi Oldu

Uluslararası platformda 22 ülke ve 220 göz doktorunun katılımıyla gerçekleşen Vaka Sunum Yarışmasında, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necip Kara “Modifiye oküler yüzey halkası ile sütürsüz amniyon zarı transplantasyonu” isimli cerrahi teknik çalışmasıyla Dünya birincisi oldu.
GAÜN Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necip Kara, ödül töreni ve çalışmasını sunmak için 29 Nisan - 3 Mayıs 20018 tarihleri arasında Amerika, Hawai, Honulu’da düzenlenecek olan uluslararası ARVO kongresine davet edildi. 22 Ülkeden 220 göz doktorunun katımıyla gerçekleşen uluslararası yarışmada ödül almanın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Necip Kara, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde başarılı çalışmalara imza atıldığını belirterek, Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Başhekim Doç. Dr. Suat Zengin, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim Üyeleri ile tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Geliştirdiği yöntem hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Kara, “Amniyon zarı doğum yapmış kadınların plesantasından alınan bir doku parçası. Amniyon zarı oküler yüzey hastalıkları dediğimiz gözün ön yüzünün ciddi hastalıklarında kullanılmaktadır. Özellikle kimyasal göz yaralanmalarında ya da bazı sistemik hastalıklar gibi gözün ön yüzeyinin hücrelerinde ciddi hasar yapan durumlarda önemli bir tedavi seçeneği. Klasik olarak amniyon zarı gözün ön yüzeyine nakledilirken dikiş kullanılmaktadır. Atılan dikişe bağlı olarak kanama, enfeksiyon, batma hissi gibi yan etkiler görülebilmektedir. Bizim yöntemimiz basit bir beslenme tüpü kullanılarak bu amniyon zarının göze dikiş atmaksızın naklini sağlamaktadır. Böylelikle hastalarımız da dikişe bağlı yan etkilerden de kurtulmaktadır. Bu yöntemle amniyon zarı daha geniş bir oküler yüzeye uygulanabilmektedir. Ayrıca simblefaron dediğimiz gözün ön yüzey yapışıklıklarını da önleyebilmektedir” diye konuştu.
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