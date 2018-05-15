"Yüksek tansiyon 6 ciddi hastalığa yol açıyor"

İSTANBUL, (DHA)-17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü” öncesinde Memorial Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Gülsüm Bingöl, hipertansiyon ve hastalıklarla ilişkisi hakkında uyarılarda bulundu. Bingöl, "Yüksek kan basıncı yani hipertansiyon; baş ağrısı, burun kanaması, nefes darlığı, halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterebildiği gibi genellikle herhangi bir şikayete yol açmaz. Bu nedenle ‘sessiz katil’ olarak da adlandırılan hipertansiyon kontrol altına alınmadığında ciddi hastalıklara da zemin hazırlayarak hayati tehlikeye neden olabilir" dedi. Kan basıncının yani tansiyonun, kalbin pompa hareketiyle vücuda gönderdiği kanın damar duvarlarında yaptığı ba­sıncın ölçümü olduğunu belirten Uz. Dr. Gülsüm Bingöl, " Hipertansiyon ise damar duvarlarındaki kanın oluşturduğu bu basıncın devamlı olarak yüksek olmasıdır. Yüksek tansiyon sıklıkla uzun süre hiç belirti vermeden vücutta önemli hasarlara yol açabilir" diye konuştu. Bingöl, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü nedeniyle önemli açıklamalarda bulundu.

DİKKATLİ OLMASI GEREKEN RİSK GRUBLARI Risk gruplarındaki kişileri uyaran Memorial Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Gülsüm Bingöl dikkatli olması gereken kesimleri ise şöyle sıraladı: "Risk grubundakiler önlem almalı; Ailesinde yüksek tansiyon olanlar ( Genetik yatkınlık); Kalp damar hastalığı olanlar; Diyabet yani şeker hastalığı olanlar; Hamileler; İleri yaştaki bireyler; Fazla kilosu olanlar; Hareketsiz kişiler; Çok fazla alkol tüketenler; Yağlı ve tuzlu besinleri sık tüketenler; Diyette yetersiz potasyum, kalsiyum, magnezyum ve protein alanlar; Sigara içenler; Uyku apnesendromu olanlar;Böbrek hastaları; Doğum kontrol hapları, bazı ağrı kesiciler, steroidler, bazı zayıflama haplarını ve psikiyatrik ilaçları kullanan bireyler; Bazı endokrinolojik hastalığı olanlar ( Tiroit, paratiroit, böbrek üstü bezi, hipofiz hastalıkları vs.)" YÜKSEK TANSİYONUN BERABERİNDE GETİRDİĞİ HASTALIKLAR Uz. Dr. Bingöl, hipertansiyonun hasar oluşturduğu başlıca hedef organların kalp, beyin, gözler, böbrekler ve atardamarlar olduğunu dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Hedef organlarda hipertansiyona yanıt olarak öncelikle bazı savunma ve dengeleme mekanizmaları başlar ancak bu süreçte tansiyon tedavi edilmeyip, yüksek kalmaya devam ederse geri dönüşümsüz kalıcı hasralar oluşur. Bu dengeleme mekanizmalarının organlar üzerindeki ilk etkileri organ fonksiyonları henüz bozulmadan çeşitli testlerle saptanabilir. Kalp yetersizliği: Hipertansiyonda yüksek basıncına karşı çalışmak kalbin iş yükünü artırır. Büyük çoğunluğu kastan oluşan kalp,bu iş yükünü karşılayabilmek için kalınlaşır. Artan bu kas kitlesi kalbin öncelikle gevşeme fonksiyonunu bozar. Bu dönemde tedavi edilmezse zamanla kalbin kasılma fonksiyonu da bozulmaya başlar. Bu şekilde zamanla diyastolik(gevşeme) fonksiyon bozukluğuna sistolik(kasılma ) fonksiyon bozukluğu eklenir. Kalp krizi: Hipertansiyon hem koroner ateroskleroz yani damar sertliği gelişimini hızlandırır hem de artan kas dokusu koroner dolaşımda değişikliklere yol açar. Koroner damarlarda direnç artar ve rezerv azalır. Bütün bu nedenlere bağlı olarak hipertansiyonu olan kişilerde kalbin beslenmesi bozulabilir. Kalp kasında kalınlaşma olan bir hasta kalp krizi geçirirse krizin ilerleme hızı daha fazladır. Hasta kriz geçirirken antihipertansif tedavi alıyorsa bu değişiklikler önlenebilir. Yine bu hastalarda iskemiye yanıt olarak daha fazla ritim bozukluğu ve ani ölüm görülebilir.

Aort Anevrizması: Aortun bir veya daha fazla kısmında meydana gelen lokal genişlemelere anevrizma denir. Abdominalyani karın bölgesi aort anevrizmasına torasikyani göğüs bölgesi aort anevrizmasından daha sık rastlanır. Hastaların çoğunda herhangi bir şikayet yoktur ancak bazen bel, karın ve sırt ağrıları bulunabilir. Hipertansiyon anevrizma gelişimi için bilinen en önemli risk faktörüdür. Aort anevrizmasının önlenmesi için yüksek tansiyonun kontrol altına alınması önemlidir. İnme:İnme geçirme riski, hipertansiyonu olanlarda, olmayanlara göre 4-5 kat daha fazladır. Hipertansiyon hem beyine kan sağlayan damarın daralması veya tıkanması ile oluşan iskemik inmenin hem de beyin damarlarının içinde zayıf noktalar ve anevrizmalar oluşturup bunların yırtılması sonucunda kanama olması ile görülen hemorajik inmenin en önemli risk faktörüdür. Önemi görülme sıklığının çok sık olmasının yanında uygun tedavi ile oluşturduğu riskin belirgin derecede azaltılabiliyor olmasından kaynaklanır. Böbrek yetersizliği: Hipertansiyon damarları etkileyen bir hastalık olduğu için kalp ve beyin gibi böbrekleri de hedef organ olarak seçmektedir. Kan basıncı ne kadar yüksekse böbrek yetersizliği gelişme riski o kadar artar.Hipertansiyon böbrek hasarının hem nedeni hem de sonucudur. Kronik böbrek hastalığı sekonder yani farklı sebeplere bağlı olarak gelişen ikinci hipertansiyonun en sık nedenidir. Bazı böbrek hastalıklarında ilk bulgu yüksek tansiyon olmaktadır.