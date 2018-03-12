Yüksek yoğunluklu egzersiz, çocuklarda obeziteyi azaltıyor

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, Journal of Sports Medicine’da yayınlanan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:
KOŞU, YÜRÜYÜŞ, BİSİKLET, KAYAK...
“Yüksek yoğunluklu aralıklı yapılan egzersizler, orta yoğunluklu aralıklı yapılan egzersizlere göre kardiyometabolik değerleri olumlu olarak daha fazla arttırmıştır. Çocuklarda planlanan yüksek yoğunluklu aralıklı egzersizler, rekabetçi egzersizleri ve günlük yaşama uyarlanabilecek yüksek şiddetli spor aktivitelerini içermektedir. Yaşam tarzına uyarlanabilecek aktiviteler koşu, yürüyüş, bisiklet sürme, kayak gibi fiziksel egzersizleri kapsamaktadır.
KİCKBOKS, BASKETBOL, FUTBOL...
Rekabet içeren egzersizler ise kickboks, basketbol, futbol gibi karşılıklı yapılabilecek yüksek şiddetli egzersizlerden oluşmaktadır. Bu egzersizleri planlarken iyi bir ısınma periyodu da eklenmelidir. Genel olarak bu aktiviteler toplamda 45 dakikayı içermelidir. Egzersizlerin sıklığı beş hafta boyunca haftada iki gündür. Aynı zamanda çocukların sağlıklı gıdaları yeterli ölçüde alacakları bir beslenme programı da oluşturulmalıdır.
Çalışmanın sonucunda, yüksek şiddetli aralıklı fiziksel egzersiz programı uygulanan çocuklarda vücut kitle indeksi, aktiviteye bağlı fiziksel uygunluk, açlık insülin düzeylerindeki değişiklik, kardiyovasküler problemlerdeki değişiklik, kilo kaybı ve vücuttaki yağ oranı gibi yapılan ölçümler daha olumlu sonuçlar vermiştir.
Böylece, çocuklarımızın obez bireyler olmaması ya da obeziteyle savaşta daha başarılı olmaları için fiziksel aktivite düzeylerinin arttırılması gerektiği yapılan çalışmalarda kanıtlanmıştır.
Çocuklarda obeziteyle mücadelede en başarılı programlar bu değişiklikleri aile veya okul ortamında yaşam tarzlarına dahil etmeyi gerektirir.”
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