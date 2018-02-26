Yüksekova’da bir ilk

Hakkari’nin Yüksekova Devlet Hastanesi bünyesinde ilk defa plastik cerrahi polikliniği açıldı

Resmi verilere göre 77 bin nüfusa sahip Yüksekova’daki devlet hastanesi bünyesinde göğüs ve plastik cerrahi polikliniği açıldı. Açılışı Kasım 2008’de denemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan hastane, bugüne kadar 23 poliklinikle hizmet veriyordu. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni atanan doktorlarla beraber poliklinik sayısı da 25’e yükseldi.

Yüksekova Devlet Hastanesinde bu polikliniklerin olmaması nedeniyle ilçeye 200 kilometre uzaklıkta bulunan Van’a gitmek zorunda kalan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından Göğüs Cerrahisi Doç. Dr. Rıza Serdar Evman ve Plastik Cerrahisi Opr. Dr. Rahmi Evinç’in atanmasının ardından başka yere gitmekten kurtuldular.

Göğüs Cerrahisi Doç. Dr. Rıza Serdar Evman, tebligat geldikten sonra 12 saatlik bir yolculukla Yüksekova’ya geldiğini belirterek, “Başhekim ve yardımcılar bize her konuda yardımcı oldular. Malzemeler temin edilirse ameliyatlara başlayacağımızı umut ediyoruz. Geleli 3 gün oldu, ama çok hasta olduğunu gördük. Gerçekten ihtiyaç varmış, umarım sevk sıkıntısı olmaz. Çok büyük bir hastane, malzemeler gelirse hastaları sevk edilmeden ameliyat yapacağız” dedi.

Burada güzel hizmetler olacağını belirten Yüksekova Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Celal Yücel Batmacı ise, “Plastik ve göğüs cerrahisi doktorları hastanemizde göreve başladılar. Emeklerinden dolayı Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan’a teşekkür ediyoruz. Plastik cerrahisi Yüksekova’da ilk defa hizmet veremeye başlıyor” diye konuştu.