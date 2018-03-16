Yumurta tembelliğinde yeni tedavi yöntemi: Fizyolojik tüp bebek

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer yumurta tembelliği ve sperm problemi olan hastalarda artık fizyolojik tüp bebek yönteminin kullanıldığını belirterek, "Bu yöntem ile amaç hem spermin hem de yumurtanın PVP maddesine, yani kimyasal maddeye maruz kalmamasını sağlamak. Buna bağlı olarak da başarı şansı ciddi anlamda artıyor" dedi.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, yumurta tembelliği ve sperm problemi olan hastalarda fizyolojik tüp bebek yönteminin başarı şansını arttığını ve bu konuda bilimsel çalışmalar olduğunu söyledi. Tüp bebek başarısını etkileyen iki faktör olduğunu ifade eden Çoksüer, "Sağlıklı bir yumurta ve sağlıklı bir spermin olması gerekiyor. İleri yaşta ve yumurta ameliyatı geçiren kişilerde ya da beslenmeye bağlı olarak yumurta tembelliği ya da yumurta kalitesinin gitgide azaldığını görmekteyiz. Normal klasik tüp bebek yöntemini uyguladığımızda yumurta tembelliği olan kişilerde tüp bebek esnasında yumurtanın yani embriyonun kalitesinin düştüğünü görüyoruz ya da o yumurtanın dejenere olarak yumurtanın döllenme kapasitesini azalttığını görüyoruz. Buna istinaden fizyolojik tüp bebek yöntemi gündeme gelmiştir" diye konuştu.