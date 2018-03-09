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Yumurta zarı eklem ağrılarını azaltıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.03.2018 10:36 | Son Güncelleme

Shiffa Home Marka Sorumlusu Tıbbi Bitkiler Uzmanı Yeliz Yaman, Amerika’da yapılan bir araştırma sonucunda halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit hastalığının tedavisinde kullanılan yumurta kabuğu zarı ile tedavi grubundaki kişilerin ağrılarında yüzde 70’den fazla azalma görüldüğünü açıkladı.Türkiye’de ve dünyada genellikle belli bir yaştan sonra kas ve iskelet rahatsızlıkları gün geçtikçe artıyor.

Yumurta zarı eklem ağrılarını azaltıyor

Shiffa Home Marka Sorumlusu Tıbbi Bitkiler Uzmanı Yeliz Yaman, Amerika’da yapılan bir araştırma sonucunda halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit hastalığının tedavisinde kullanılan yumurta kabuğu zarı ile tedavi grubundaki kişilerin ağrılarında yüzde 70’den fazla azalma görüldüğünü açıkladı.

Türkiye’de ve dünyada genellikle belli bir yaştan sonra kas ve iskelet rahatsızlıkları gün geçtikçe artıyor. Halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit toplumda en sık karşılaşılan hastalıkların başında geldiği söyleyen Shiffa Home Marka Sorumlusu Tıbbi Bitkiler Uzmanı Yeliz Yaman, osteoartrit hastalığı daha çok diz, el, kalça ve omurga eklemlerinde görüldüğünü belirtti. Eklem yapısında görülen bozulmalar sonucu ağrı ve hareket kısıtlanmasına yol açtığını vurgulayan Yaman, bu gibi durumlardan kurtulmanın çözümünden birisi de yumurta kabuğu zarı olduğunu kaydetti.

Yaman, ABD’de yapılan bir araştırmaya sonucunda günlük 500 mg yumurta kabuğu zarı takviyesi, 10, 30 ve 60 günlerde hem eklem ağrısı hem de sertliğini belirgin olarak azalttığını belirterek, "Araştırma 30’uncu günün sonunda tedavi grubundaki kişilerin ağrılarında yüzde 70’den fazla azalma oldu. Yumurta kabuğu zarı diz osteoartriti ile ilişkili ağrı ve sertliğin tedavisinde etkin ve güvenli bir seçenek olarak değerlendirildi. Türkiye’de 8 üniversite hastanesinde, 166 hasta üzerinde yapılan çift körlü, plasebo kontrollü bilimsel araştırma sonucunda doğal yumurta kabuğu zarının 7-10 günlük tedavi sonrasında kireçlenme tedavisinde ağrı ve tutukluğu yüzde 40 oranında azalttığı görüldü” ifadelerini kullandı.

Bir diğer klinik çalışmadan bahseden Yaman, yumurta kabuğu zarının 30 gün boyunca 500 mg verilmesi sonucunda genel ağrıların yüzde 70’den fazla azaldığı belirtti. Yaman şöyle devam etti: “Yumurtayla kabuğu arasındaki küçük zarın kireçlenme denilen dönemde yıpranma sürecini yavaşlattığı ile ilgili önemli çalışmalar bulunduğu gibi kireçlenmede oluşan iltihabı baskılayan özelliği bulunuyor. Bu baskılama işlemini ise hiçbir hücreye zarar vermeden yaptığı görüldü”.

Yumurta zarında bulunan hyaluronik asit cildi yeniliyor
Yumurta zarı cilt hücreleri üzerinde büyük etkilerinin olduğunu vurgulayan Yaman, "Özellikler 35-40 yaşlardan sonra ortaya çıkan cilt kırışıklıklarına karşı önlem almada etkili olan yumurta zarının etken maddesi hyaluronik asittir. Bu etken sayesinde yumurta zarı cildi yenileyerek, yaşlanmaya karşı koruma sağlıyor" dedi.

Yumurta zarı eklem ağrılarını azaltıyor

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