Yumurta zarı eklem ağrılarını azaltıyor

Shiffa Home Marka Sorumlusu Tıbbi Bitkiler Uzmanı Yeliz Yaman, Amerika’da yapılan bir araştırma sonucunda halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit hastalığının tedavisinde kullanılan yumurta kabuğu zarı ile tedavi grubundaki kişilerin ağrılarında yüzde 70’den fazla azalma görüldüğünü açıkladı.

Türkiye’de ve dünyada genellikle belli bir yaştan sonra kas ve iskelet rahatsızlıkları gün geçtikçe artıyor. Halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit toplumda en sık karşılaşılan hastalıkların başında geldiği söyleyen Shiffa Home Marka Sorumlusu Tıbbi Bitkiler Uzmanı Yeliz Yaman, osteoartrit hastalığı daha çok diz, el, kalça ve omurga eklemlerinde görüldüğünü belirtti. Eklem yapısında görülen bozulmalar sonucu ağrı ve hareket kısıtlanmasına yol açtığını vurgulayan Yaman, bu gibi durumlardan kurtulmanın çözümünden birisi de yumurta kabuğu zarı olduğunu kaydetti.

Yaman, ABD’de yapılan bir araştırmaya sonucunda günlük 500 mg yumurta kabuğu zarı takviyesi, 10, 30 ve 60 günlerde hem eklem ağrısı hem de sertliğini belirgin olarak azalttığını belirterek, "Araştırma 30’uncu günün sonunda tedavi grubundaki kişilerin ağrılarında yüzde 70’den fazla azalma oldu. Yumurta kabuğu zarı diz osteoartriti ile ilişkili ağrı ve sertliğin tedavisinde etkin ve güvenli bir seçenek olarak değerlendirildi. Türkiye’de 8 üniversite hastanesinde, 166 hasta üzerinde yapılan çift körlü, plasebo kontrollü bilimsel araştırma sonucunda doğal yumurta kabuğu zarının 7-10 günlük tedavi sonrasında kireçlenme tedavisinde ağrı ve tutukluğu yüzde 40 oranında azalttığı görüldü” ifadelerini kullandı.