Yumurtalık kanseri babadan geçiyor

ABD’de yapılan bir araştırma, yumurtalık kanserinde X kromozomunun etkin rol oynadığını ortaya çıkardı.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Roswell Park Kanser Enstitüsü’nden Dr. Kevin Eng liderliğindeki bir ekibin yaptığı aratırmada, yumurtalık kanseri tanısı konulmuş 3 bin kadının genetik zinciri incelendi, X kromozomlarının genetik analizi yapıldı.
Bazı kadınların anne geçmişinde olmamasına rağmen yumurtalık kanseri riski taşıdığı tespit edildi. Kansere X kromozomundaki maGEC3 geninin mutasyonunun yol açtığı belirlenen araştırma, yumurtalık kanserinin baba genlerinden geldiğini ortaya koydu. Bu sonuçla, babanın aile geçmişi izlenerek kanser teşhisinde erken adım atılabilecek.
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