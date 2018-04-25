Yunanistan'da kızamık vakalarında artış

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan’da, kızamık hastalığının ülkeye yayılması nedeniyle 2'si çocuk 3 kişinin öldüğü, son bir yılda 2 bin 500 vakaya rastlandığı bildirildi.

Yunanistan Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (KEELPNO) Başkan Yardımcı Agapios Terzidis, Hanya Hastanesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, kızamık vakalarının daha çok Aitoloakarnania, İlia ve Ahaia bölgelerinde gözlendiğini belirtti. Son bir yılda 2 bin 500 kızamık vakasının görüldüğünü aktaran Terzidis, hastalığın tüm ülkeye yayılması sonucu 2’si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kızamık salgınının Orta Avrupa ülkelerinden başlayarak yayıldığını ifade eden Terzidis, hastalığın bazı kişilerin aşı yaptırmayı reddetmelerinden kaynaklandığını bildirdi.

Aşı yapılmasının önemine vurgu yapan Terzidis, Yunanistan Sağlık Bakanlığının bu konudaki politikasının vatandaşları aşı yaptırmaya ikna etmek olduğunu belirtti. Terzidis, “Biz aşı olalım, olmak istemeyenleri bırakalım olmasınlar. Aşı oranı yüzde 90’ı bulduğunda güvende olacağız.'' diye konuştu.

Terzidis, Yunan adalarındaki göçmen kamplarında ise sığınmacılara düzenli olarak aşı yapılması nedeniyle kızamık vakalarının endişe verici boyutta bulunmadığını kaydetti.

