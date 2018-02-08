Yunusemre ile 20 kilo verdi

Yunusemre Belediyesi bünyesinde açtığı hanım lokallerinde spor yapan kursiyerler formlarına kavuşuyor. Kurslardan yararlanan üniversite öğrencisi Melis Aydın, düzenli spor yaparak yaklaşık 20 kilo verdi.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursları ile vatandaşların birçok kurstan faydalanmasını sağlıyor. Lokallerde en fazla ilgiyi ise spor kursları görürken; kursiyerler spor hocaları sayesinde form tutuyor. Uncubozköy Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali’nde 2 yıldır spor kursuna katılan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Melis Aydın düzenli olarak yaptığı sporla formuna kavuştu.

2 yıl düzenli olarak spor yaptı

Sporla yaklaşık 20 kilo veren 24 yaşındaki Aydın, Yunusemre Belediyesi sayesinde hayatının olumlu anlamda değiştiğini belirtti. Aydın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Uncubozköy Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali’ne bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim. Burada hocamız çok hareketsiz bir yaşamımın olduğunu ve beslenmemi değiştirmem gerektiğini söyledi. Yürüyüş ve ağırlık çalışıp kaslarımı güçlendirdikten sonra pilates yapmaya başladım. Pilates hocamız ile haftada üç gün beslenmeme dikkat ederek spor yapmaya devam ettim. 2 senedir düzenli olarak spor yapıyorum. Burada herkes güler yüzlü, kendime özgüvenim geldi. Spor yapmak çok güzel bir duygu. Buraya geldiğimde 75 kilonun üzerindeydim. Şimdi 60 kiloyum. Bu imkanı veren Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.