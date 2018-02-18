Yurt dışından 60 binin üzerinde kişi saç dikimi için Türkiye’yi tercih etti

Türkiye’ye son bir yılda yurt dışından 60 binin üzerinde kişinin gelerek saç ekimi yaptırdığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çapar, son yıllarda Türkiye’nin dünya standartlarında saç ekimi operasyonu gerçekleştiren bir ülke haline geldiğini söyledi. Eskiden İstanbul, Ankara gibi büyük illerde yapılan bu tür operasyonların artık Anadolu kentlerinde de yaygınlaştığını kaydeden Çapar, “Örnek verecek olursak Körfez ülkelerinin tercih ettiği Trabzon saç ekiminde oldukça başarılı bir altyapıya sahip oldu” dedi. Yabancı hastaların yanı sıra Türk erkeklerinin de saç ekimini benimsediğini ifade eden Çapar, saç ektiren erkeklerin daha mutlu olduğunu belirtti. Saç ekimi yaptıran erkeklerin genel görünümlerinde genç ve pozitif bir etki yakaladığını kaydeden Çapar, “Saç ekiminden sonra yeniden saçlarına kavuşan erkekler özgüvenlerinde de olumluluk yaşıyorlar. İşlerinde daha başarılı ve yüzleri daha çok gülüyor. Dahası mutlu oluyorlar” diye konuştu.

"Saç ekimi için en uygun yer Türkiye"

Yurt dışına oranla Türkiye’de saç ekimi operasyonlarının maliyetinin çok uygun olduğunu aktaran Çapar, özellikle saç ekimi operasyonlarının artmasının fiyatları aşağı çektiğini söyledi. Çapar, “Genel olarak fiyatlar yapılan saç ekimi operasyonuna göre Türkiye’de çok uygun olduğunu söyleyebiliriz. Bu operasyonu yapan doktor ve ekip sayılarımız da arttı. Çok başarılı saç ekimi gerçekleştiren Türk hekimlerimiz var, teknik ekiplerimiz var. Yüksek deneyim ve tecrübeye sahipler. Bu nedenle yurt dışında gelen saç ekimi talebinde büyük bir artış ve talep patlaması var. Bu sektörde özellikle saç ekimi alanında bir sağlık turizmi canlılığı da yaşanıyor. Türkiye bu işten çok karlı çıkıyor. Hem turizme etkisi hem de sağlık turizmine katkısı var. Ülkemiz döviz kazanıyor” şeklinde konuştu.

"Merdiven altı saç ekim operasyonlarına dikkat edelim"

Çapar, 2017 yılında Türkiye’de 60 bini yurt dışından olmak üzere yaklaşık 150 bin saç ekimi operasyonu gerçekleştirildiğini tahmin ettiklerini ifade ederek "Dünya standartlarında çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Yabancı ülkelerin saç ekiminde tercih ettiği Türkiye’ye özellikle Körfez ülkelerinden rağbet var. Saç ekiminde dikkat edilmesi gereken en önemli husus merdiven altı tabir edilen yetkisiz insanlara bu işlemin yaptırılmaması gerekir. Operasyonun ameliyathane koşullarında yapılması çok önemli. Saç ekimi fiyatları gayet uygun. Kişi sağlığını riske etmemelidir. Daha düşük fiyatlarla saç ekimi yapılmasında mutlaka bir aldatma vardır. Ekilen saç miktarından, eksik operasyondan, sağlıksız koşullardan feragat edilmemelidir. Doktor, hemşire, teknik ekip ve hijyen ortamı saç ekimi için olmazsa olmazımızdır" ifadelerini kullandı.

Türk erkeklerinin de saç ekimini benimsediğini vurgulayan Çapar, “Günümüzde erkekler rahatlıkla saç ekimini tercih ediyor. Çevresinde gördüğü başarılı operasyonların yüksek motivasyon sağladığını söyleyebiliriz. Her yaştan erkekler saç ekimini yaptırıyor” dedi.

Türkiye’nin büyük kentleri dışında Anadolu illerinde de başarılı saç ekimi operasyonlarının yaygınlaştığını dile getiren Çapar, özellikle Körfez ülkelerinden turistlerin ziyarette bulunduğu Karadeniz illerinde aynı zamanda saç ekiminin de geliştiğini hatırlattı. Çapar, şunları söyledi:

“Trabzon saç ekiminde önemli bir kentimiz oldu. Gerek fiyat gerekse kalite açısından dünya standartlarında operasyon yapılıyor. Bir doktor olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Maya Klinik’te bir dönem görev aldım. Orada hastaya ne yapılıyorsa, Trabzon’da da hastaya aynı tedavi uygulanıyor. Bu alanda ülkemiz çok gelişti ve yapılan bir çok çalışmala dünya standartlarında.”