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Yusuf öğretmen, bağışlanan organlarıyla can ve ışık olacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.04.2018 14:14 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşen öğretmen Yusuf Akça'nın (54) organları bağışlandı.

Yusuf öğretmen, bağışlanan organlarıyla can ve ışık olacak

Ahmet ACAR/KAŞ (ANTALYA), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşen öğretmen Yusuf Akça'nın (54) organları bağışlandı. Öğretmen Akça, geçen yıl aralık ayında bir veliyle yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti.
Kaş'ta sınıf öğretmeni Yusuf Akça, 8 Nisan Pazar gecesi evinde fenalaştı. Şiddetli ağrı şikayetiyle Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülen Yusuf Akça'nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edilen Yusuf Akça, yoğun bakıma alındı. Salı günü durumu kötüleşen Yusuf Akça'nın beyin ölümü gerçekleşti.
ORGANLARI BAĞIŞLANDI
Yusuf Akça'nın daha önce bağışladığı belirtilen organları eşi Suna Akça'nın da onayıyla alındı. Akça'nın karaciğerinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, bir böbreğinin Isparta'da, diğer böbreğinin Antalya'da özel bir hastanede, kalbinin Ankara Başkent Üniversitesi'nde, akciğerlerinin İstanbul Koşu Yolu Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildiği, korneaların da uygun hastalara nakledileceği kaydedildi.
VELİYLE YAŞADIĞI TARTIŞMAYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Yusuf Akça, Kaş'a bağlı YİBO İlkokulu'nda görev yaptığı 2017 yılında bir veli tarafından öğrenciyi dövdüğü iddiasıyla iki kez şikayet edildi. İki şikayet sonrası yapılan soruşturmada Yusuf Akça suçsuz bulundu. Bu tartışma sonrası Akça, Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar tarafından soruşturma sonuna kadar açığa alındı. Soruşturma sonrası yer değiştirme cezası alan ve Kaş Kaymakamlığı tarafından Kaş'a bağlı Dirgenler Mahallesi İlkokulu'nda görevlendirilen Yusuf Akça'nın meslektaşları tarafından iyiliksever, doğa ve hayvan dostu olduğu belirtildi. 21 yıllık eğitimci olan, evli ve 1 çocuk babası Yusuf Akça'nın cenazesi, yarın İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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Yusuf öğretmen, bağışlanan organlarıyla can ve ışık olacak

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