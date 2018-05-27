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Yusuf'un yaşama tutunması için ameliyat olması gerekiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

NİĞDE’de portal ven trombozu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Yusuf Özkale’nin (13) yaşama tutunabilmesi için bir hafta içerisinde yemek borusu nakli ve dalak ameliyatı olması gerekiyor.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de portal ven trombozu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Yusuf Özkale’nin (13) yaşama tutunabilmesi için bir hafta içerisinde yemek borusu nakli ve dalak ameliyatı olması gerekiyor.

Şahinaile Mahallesinde oturan Mustafa ve Nariye Özkale çiftinin çocukları Yusuf'a 6 yıl önce portal ven trombozu teşhisi kondu. Karaciğere giden toplardamarın pıhtı ile tıkanması olarak bilenen hasatlık nedeniyle 2 yıl önce durumu iyice kötüleşen Yusuf Özkale, okulu bırakmak zorunda kaldı. Sadece sıvı yiyecekler tüketebilen Yusuf Özkale'nin hayata tutunabilmesi için bir hafta içerisinde yemek borusu nakli ve dalak ameliyatı olması gerektiği belirtildi.

Oğlunun bir an önce sağlığına kavuşmasını isteyen inşaat işçisi Mustafa Özkale (35), Yusuf'un durumunun her geçen gün kötüye gittiğini belirterek, "Son birkaç aydır oğlumun durumu iyice kötüye gitmeye başladı. Ameliyatı özel bir hastane yapacak. Devlet hastanesinde bu ameliyat yapılmıyor. Maddi imkanımız yok, çaresizim. Oğlum Yusuf’un bir hafta içerisinde ameliyat olması gerekiyor. Eğer olmaz ise sağlığı bozulacak. Söylemeye dilim varmıyor ama oğlumu kaybetmekten korkuyoruz“ dedi.

Anne Nariye Özkale ise, “Eşim inşaatlarda iş buldukça çalışıyor. Bu ameliyat için maddi gücümüz yok. Oğlumun sağlığına kavuşabilmesi için mutlaka ve en kısa sürede ameliyat olması gerekiyor. Ne olur bize yardım etsinler. Son iki aydır hastalıkları nedeniyle artık okula dahi gidemiyor. Sadece çorba ve sıvı yiyecekler tüketebiliyor” dedi.

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