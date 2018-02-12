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Yüz dolgusu ile kırışıklıklara son

SAĞLIK HABERLERİ | 12.02.2018 12:35 | Son Güncelleme

Dr.

Yüz dolgusu ile kırışıklıklara son

Dr. Can Alper Çağıcı, yüz dolgusu ile kırışıklıklarının tedavi edileceğini söyledi.
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Profesör Dr. Can Alper Çağıcı, “Yüz bölgesine dolgu iki amaçla yapılır: Kırışıklıkları gidermek veya hacim kazandırmak. Dolgu ile yanaklara, elmacık kemiklerine, çeneye, dudaklara hacim verilebilir ve bir miktar da kaldırılabilir. Dolgu uygulamasının etkisi hemen kendini gösterir. Botoksta olduğu gibi etkinin ortaya çıkıp oturması için 5-7 gün beklemeye gerek yoktur. Yüz germe ameliyatlarında olduğu gibi şişliklerin inmesini beklemeye de gerek yoktur. Ancak etkisi kısa sürelidir. Yapıldığı bölge ve kullanılan dolgu materyaline göre etkinliği değişebilir. En sık kullanılan dolgu materyali olan hyaluronik asit dolguların etkinlikleri 4 aydan 1,5 yıla kadar sürebilir” dedi.
Uygulamadan hemen sonra uygulama alanında hafif bir kızarıklığın ve morarmanın görülebildiğini ifade eden Dr. Çağıcı, “Bu renk değişiklikleri kısa süre içerisinde genellikle kaybolur. Dolgu sonrasında cilt altında küçük yumrular da oluşabilir. Bazen bu yumrular uzun süre kalabilir. Dolgu sonrasında Tindal etki dediğimiz ciltte mavimsi renk değişiklikleri de görülebilir. Bu renk değişiklikleri dolgu uygulamasının yüzeysel yapılmasına bağlıdır ve geçicidir. Yüzün her bir birimi için farklı özellik ve yoğunlukta dolgu materyali kullanılır. Dolayısı ile minimum risk ile en iyi sonucun elde edilmesi için dolgu materyalinin doğru seçilmesi çok önemlidir. Bu nedenle özel eğitim gerektiren yüz dolgu uygulamaları için yüz estetiği uygulamaları konusunda eğitimi almış deneyimli bir uzmana gidilmesi önemlidir. Bu uzman Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olabileceği gibi, Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı veya Plastik Cerrahi uzmanı da olabilir” açıklamalarında bulundu.

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