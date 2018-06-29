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Yüz gençleştirme estetikleri

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.06.2018 11:08 | Son Güncelleme

Yüz gençleştirme estetik operasyonları ile cildinizde görmek istemediğiniz kırışıklık ve çizgilerden kurtulabilirsiniz. Peki yüzünüzün genç görünmesini sağlayacak yüz gençleştirme estetik operasyonları neler? İşte yüz gençleştirme estetik operasyonları ile ilgili merak edilenler...

Yüz gençleştirme estetikleri

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, sizler için ameliyatsız yüz gençleştirme estetiği operasyonlarını anlattı.

Kırışık ve çizgilerin giderilmesi kısmen de olsa evet ama, aslında yüzün genç görünmesini sağlayan en önemli öge yüzün şeklidir. Üçgen yüz şekli gençliğin bir sembolü durumundadır. Üçgen yüz şekli için ise elmacık kemikleri ile çene hattının belirgin olması gerekir. Ardından kaş arası, alın, göz çevresi, ağız kenarları ve boyun bölgesinde kırışık ve çizgilerin bulunmaması gerekir.
Botoks ve dolgu enjeksiyonu ile çene yapısı da dahil olmak üzere tamamen şekillendirilebilir. Elmacık kemiği dolgusu ile yanaklarınız daha çekici hale getirilebilir. Kaş kaldırma botoksu ile gözleriniz daha fazla ortaya çıkarılabilir. Dudak dolgusu ile yüzünüze daha canlı ve çekici bir ifade verilebilir. Ardından ince çizgiler için botoks, derin çizgiler için ise dolgu enjeksiyonu teknikleri uygulanabilir.

ÇENE VE BOYUN BÖLGESİ DE GENÇLEŞTİRİLEBİLİR

Aşırı kare ve güçlü çene hattı erkeksi ifadenin en belirgin özellikleridir, ancak kadınlar için pek tercih edilebilir bir görünüm değildir. Bu gibi aşırı aşırı kare yüzlü kadınların, yüz şeklini oval hale getirerek daha yumuşak bir ifade vermek için masseter botoksu uygulanabilir. Masseter botoksu yüzün alt kısmını inceltmek için masseter kasına uygulanan enjeksiyon tekniğidir. Masseter V-hattı botoksu ile ağrısız bir şekilde kalp şeklinde bir yüze kavuşabilirsiniz.

Nefertiti botoksu ile daha sıkı bir çene altı ve pürüzsüz bir boyun görünümüne kavuşabilirsiniz. İsmini Mısır Kraliçesi Nefertiti’den alan bu prosedür ile gençliğin simgesi olan uzun bir boyuna ve düz bir çene altına sahip olabilirsiniz.

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Eğer yüz ile boyun bölgesi birleşik gibi duruyor, hatta boynunuzun altından sizi rahatsız eden sarkmalar bulunuyorsa, siz de massetter V hattı ve Nefertiti botoksuyla bu sorunlarınızdan ameliyata gerek kalmaksızın kurtulabilirsiniz.

DİNAMİK DOLGU İLE DAHA HAREKETLİ BİR YÜZ

Estetik cerrahideki gelişmeler daha doğal bir görünüm ve zahmetsiz teknikler sağlamaya devam ediyor. Kırışıkların ana nedenlerinden birisi, mimik kullanımıdır. Mimik kullanımı ise dinamik kas gruplarının kontrolü altındadır. Bu bölgelerde oluşan derin kırışıkların tedavisinde mimiklerin hareket yeteneğinin azalmaması çok önemlidir. Dinamik dolgu enjeksiyonu tekniğinin ana hedefi ise mimik hareketlerini koruma altına almak.

Ameliyatsız estetik operasyonlarıyla iyileşme süreçlerine ihtiyaç olmaksızın, daha genç ve estetik bir görünüme sahip olmak hala mümkün. Ameliyatsız teknikler ile burun, çene, boyun, yanak, göz kapakları, dudak şekillendirme ve kırışık tedavisi 15-20 dakika içinde yapılabilmektedir. Eğer estetik sorunlarınızdan rahatsız oluyorsanız, alanında uzman estetik cerrahlardan destek alabilirsiniz. Bunun için tam donanımlı sağlık merkezlerini tercih etmeli, kullanılan teknikler, operasyonların süreci, 3D tasarım ve görüntüleme teknikleriyle öncesi ve sonrası görünümler hakkında size özel ayrıntılı bilgi edinmelisiniz.


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