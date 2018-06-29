Yüz gençleştirme estetikleri

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, sizler için ameliyatsız yüz gençleştirme estetiği operasyonlarını anlattı.

Kırışık ve çizgilerin giderilmesi kısmen de olsa evet ama, aslında yüzün genç görünmesini sağlayan en önemli öge yüzün şeklidir. Üçgen yüz şekli gençliğin bir sembolü durumundadır. Üçgen yüz şekli için ise elmacık kemikleri ile çene hattının belirgin olması gerekir. Ardından kaş arası, alın, göz çevresi, ağız kenarları ve boyun bölgesinde kırışık ve çizgilerin bulunmaması gerekir.

Botoks ve dolgu enjeksiyonu ile çene yapısı da dahil olmak üzere tamamen şekillendirilebilir. Elmacık kemiği dolgusu ile yanaklarınız daha çekici hale getirilebilir. Kaş kaldırma botoksu ile gözleriniz daha fazla ortaya çıkarılabilir. Dudak dolgusu ile yüzünüze daha canlı ve çekici bir ifade verilebilir. Ardından ince çizgiler için botoks, derin çizgiler için ise dolgu enjeksiyonu teknikleri uygulanabilir.

ÇENE VE BOYUN BÖLGESİ DE GENÇLEŞTİRİLEBİLİR



Aşırı kare ve güçlü çene hattı erkeksi ifadenin en belirgin özellikleridir, ancak kadınlar için pek tercih edilebilir bir görünüm değildir. Bu gibi aşırı aşırı kare yüzlü kadınların, yüz şeklini oval hale getirerek daha yumuşak bir ifade vermek için masseter botoksu uygulanabilir. Masseter botoksu yüzün alt kısmını inceltmek için masseter kasına uygulanan enjeksiyon tekniğidir. Masseter V-hattı botoksu ile ağrısız bir şekilde kalp şeklinde bir yüze kavuşabilirsiniz.