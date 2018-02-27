Yüz gençleştirmede plastik cerrahın yaklaşımı

Yaşlanmış bir yüzde sırasıyla deri ve derialtı bağ dokusunda incelme ve gevşemeler meydana geldiğini söyleyen Doç. Dr. Çiğdem Ünal, ’’Yüz gençliğinin en önemli belirtisi olan yağ kompartımanlarında ve hatta kemik dokusunda bile hacim kayıpları olur. Destek doku azaldığından yer çekiminin etkisiyle sarkmalar ve kırışıklıklarda belirginleşmeler görülür. Bu bulgular kendini, gözaltı torbalarında ve gözyaşı oluğunda belirginleşme, yanaklarda ve şakak bölgesinde hacim kaybı, çene kenarlarında ve boyunda sarkma, deri kalitesinde bozulma ile kendini belli eder.Yüz gençleştirme girişim ve ameliyatları hedef dokuya yönelik olması gerekir’’ şeklinde konuştu.

Deri kalitesini artırıcı işlemler

Doç. Dr. Ünal, 30’lu yaşlar ve 40’ların başında, incelen ve gerginliğini kaybeden derinin kalitesini arttırmak için, kontrollü hasar oluşturan ve dolayısıyla da kollajen yapımını artıran işlemlerin etkili olduğunu, aynı zamanda serbest hyaluronik asit veya derinin ihtiyacına göre bazen başka ajanlarla da bu kontrollü hasarın mezoterapi yöntemleriyle desteklenebileceğini belirtti. Lazer uygulamaları, radyofrekans ve derin doku ısıtma gibi yöntemlerin yaşlanmanın geciktirilmesine yardımcı olduğunu, deri kalitesinde bir miktar artışa yol açtığını ifade etti.

Yüz gençleştirmede ameliyatları ne zaman yapılmalı

Yüz gençleştirmede ameliyatları ne zaman yapılmalı konusunda açıklama yapan Doç. Dr. Ünal, ’’Belli bir yaştan sonra artık deri kalitesini artırıcı işlemler, yani lazerler, kontrollü hasar oluşturan çeşitli girişimler, dolgular ve botoks, daha derindeki bağ dokusu ve yağların sarkmasını artık engelleyemez hale geliyorlar. Örneğin; göz kapaklarında, orta yüz bölgesinde, çene kenarlarında ve boyunda giderilemeyen sarkmalar meydana geliyor. Eğer belli bir yaştan sonra yüzün üst 1/3’üne botoks yaptırmaya devam edip boyun, çene kenarları ve yanakların sarkmasına yönelik bir müdahale yapılmazsa, yapay bir görüntü oluşuyor. İşte bu aşamada göz kapağı ameliyatı, yüz ve boyun germe gibi ameliyatlar son derece yüz güldürücü sonuçlar veriyor. Ameliyatlar diğer ameliyatsız yöntemlere kıyasla çok daha uzun süreli ve daha etkin bir gençleşme sağlıyor, gerekli durumlarda ameliyatın tercih edilmesinin kişileri daha çok memnun ediyor’’ dedi.