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YYÜ Diş Hekimliği Fakültesine "Bebek Dostu Hastane" sertifikası

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.02.2018 12:21 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de ilk kez Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesine "Bebek Dostu Hastane" sertifikası verdi.Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi bir ilke daha imza attı.

YYÜ Diş Hekimliği Fakültesine "Bebek Dostu Hastane" sertifikası

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de ilk kez Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesine "Bebek Dostu Hastane" sertifikası verdi.
Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi bir ilke daha imza attı. Türkiye’de diş hekimliği fakülteleri arasından ilk kez Sağlık Bakanlığı tarafından YYÜ Diş Hekimliği Fakültesine "Bebek Dostu Hastane" sertifikası verildi. Fakültede düzenlenen sertifika töreninden konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, toplumun düzelmesinde en önemli etkenin okulöncesi eğitim olduğunu düşünen insanlardan biri olduğunu ifade ederek, "Her açıdan sağlıklı bir neslin yetiştirilebilmesi bebeklik döneminde başlar. Bu sertifikasyon süreci de bu açıdan önemlidir. Türkiye’de ilk bizim fakültemize verilen ‘Bebek Dostu Hastane’ sertifikası bizleri çok mutlu etmiştir. Bu sertifikasyon sürecinde emeği geçen başta Sağlık Bakanımız, dekanımız, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve diğer kurumlarımıza teşekkür ederim. Aldığımız sertifikaların hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi ise, Türkiye’de ilk bebek dostu hastane unvanı alan diş hekimliği fakültesi olduklarını belirterek, "Bu fakültede işbirliği içinde bu sertifikanın alınmasında emeği geçen tüm personele ve sağlık müdürlüğüne teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün itibariyle fakültemize 5 tane önemli sertifika kazandırmış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı “Bebek Dostu Hastane” sertifikası ile kalite belgeleri “ISO 9001” kalite yönetim sistemi, “ISO 14001” çevre yönetim sistemi, “ISO 10002” hasta memnuniyeti yönetimi sistemi, “ISO 18001” iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi , “ISO 27001” bilgi güvenliği yönetim sistemi sertifikaları törenle verildi.
Düzenlenen törene Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Op. Dr Bahadır Öndeş, Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Erkan Azak, İl Sağlık Müdürlüğü Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda, Tuşba Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş Gündüz, akademik ve idari personel katıldı.

YYÜ Diş Hekimliği Fakültesine

YYÜ Diş Hekimliği Fakültesine

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