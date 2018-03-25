Zamanı geri alan estetik müdahaleler

Her yaştaki kadın için genç ve güzel kalabilmenin en büyük tutkulardan biri olduğunu ifade uzmanlar, güzel görünmeye yardımcı tedavilerin ise her geçen gün geliştiğini söyledi.

Estetik yaptırmanın yıllar önce çekinilen bir durum olduğunu dile getiren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, bugün ise estetik ve güzelliğin günümüz hayatının ayrılmaz parçalarından biri olduğuna dikkat çekti. Çevresel faktörler ve ilerleyen yaşın etkisiyle cilt üzerinde, leke, genişleyen gözenekler, ince veya derin kırışıklar, akne izlerinin görülmesi cildin gevşemesi ve sarkması gibi sıkıntıların kaçınılmaz olduğunu belirten Op. Dr. Ufuk Aydın, “Yaşlanmanın erken belirtileri ilk olarak yüz ve boyun bölgesinde kendini gösterir. Yanak ve dudak çizgileri derinleşerek, gerdan ve yanaklar sarkar, boyunda katlanmalar ve yağlanma meydana gelir. Tüm bu deformasyonları ortadan kaldırmak için yeniden yüz inşası, herkesin bildiği adıyla yüz gençleştirme işlemleri yapılmaktadır. Günümüzde cerrahi ve cerrahi dışı alternatifler, bu problem ile ilgili estetik çözümler üretmektedir” dedi.

Yaşanan cilt yıkımı ile gelen kişiler arasında yaş gruplarına göre taleplerde farklılıklar olabildiğini belirten Op. Dr. Ufuk Aydın, “Konu cilt ve yaşlanma olunca zamanın gerisinde kalabilmek hem yaşı ele vermez hem de kişinin daha genç ve alımlı görünmesine yardımcı olur. Cerrahi olarak göz ve göz çevresi estetiği, alın germe, kaş kaldırma, gıdı estetiği ve yüz germe operasyonları sıklıkla gerçekleştirdiğimiz ameliyatlardır. Ameliyat olmaktan çeşitli sebeplerle tedirgin olan hastalar için ise cerrahi dışı, iyileşme sürecinin kısa olduğu veya hiç gerekmediği, bu sebeple de gündelik hayatı etkilemeyen, botoks, dolgu, cilt mezoterapileri, PRP, dermapen, altın iğne ve lazerle tedavi gibi alternatifler kişinin ihtiyacına göre değerlendirilerek tek ya da kombine şekilde uygulanabiliyor” diye konuştu.