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'Zararlı atıklar Türkiye'ye satılıyor ve çocuk ayakkabısı yapımında kullanılıyordu'

29.07.2018 14:40 | Son Güncelleme

İtalya'nın Milano kenti ve çevresinde yapılan bir operasyonda, zararlı atıkları yasa dışı şekilde işleyerek aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere sattıkları iddia edilen dokuz kişi gözaltına alındı.

'Zararlı atıklar Türkiye'ye satılıyor ve çocuk ayakkabısı yapımında kullanılıyordu'

İtalya'nın Milano kenti ve çevresinde yapılan bir operasyonda, zararlı atıkları yasa dışı şekilde işleyerek aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere sattıkları iddia edilen dokuz kişi gözaltına alındı.

Bu atıklardan elde edilen hammaddenin cocuk ayakkabısı yapımında da kullanıldığı ve sağlığa zaralı olabileceği iddia ediliyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milano'da atık toplayan bazı şirketler, bu atıkları yasal yollardan işlemek ya da imha etmek yerine yasa dışı bir şekilde depolayıp işleyerek sahte PVC ve benzeri hammadde üretiyordu.

Aralarında duvar kağıdı gibi özel işleme tabi tutulması gereken, aksi halde sağlığa zararlı olabilecek maddelerin de yer aldığı atıklar yasa dışı ve kontrolsüz bir biçimde işlenerek satılıyordu.

Haberlere göre bu atıklardan elde edilen "sahte PVC" gibi hammaddeler, normal piyasa fiyatının üçte biri kadar ucuza satılıyor ve aralarında Türkiye, Meksika, Kanada ve Fas'ın da yer aldığı ülkelere gönderiliyordu.

Atıklardan elde edilen bu hammaddeler plastik sanayiinde, çocuk ayakkabısı tabanı, lastik çizme gibi çok sayıda ürünün yapımında kullanılıyordu.

İtalyan basını yasa dışı ve kontrolsüz şekilde işlenen atıklardan elde edilen bu ürünlerin sağlığa zararlı olabileceğini yazdı.

'Atık çetesinin' faaliyetleri ilk olarak 2016 yılında Pavia kentinde bir depoda yapılan incelemelerde kural dışı işlemlerin belirlenmesiyle ortaya çıktı.

Açılan soruşturmanın sonunda da bu hafta içinde bir operayon yapılarak dokuz kişi gözaltına alındı. Yasa dışı atık ticareti yaptıkları iddiasıyla 12 kişi hakkında daha soruşturma yürütulüyor.

'Çetenin' bu yolla 2 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde ettiği belirtiliyor

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