Zayıflamak için hangi besinleri tercih etmeliyiz?

Akupunkturist Dr. Buğra Buyrukçu, doğru beslenmenin kilo kontrolünde en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi, “Ancak intenette okuduklarımız, arkadaşlarımızdan duyduklarımızla değil, bilimsel verilere göre uygun gıdaları tüketmeliyiz” dedi. Dr. Buyrukçu; kilo sorunu olanların neyi yiyeceğine nasıl karar vereceği konusunda ise “Beslenme konusunda neyi yiyeceğimize karar vereceğimiz en önemli bilimsel gösterge biyolojik değerdir. Bu değer, besin maddesi içindeki proteinin hangi oranda vücut proteinine dönüştürülebildiğini gösterir. Bir başka deyişle vücuda alınan bir besin kaynağından yüzde kaç oranında faydalanıldığını ifade eden bir ölçüdür. Özellikle protein kaynaklı besinler için kullanılır” dedi.

DİYET YAPTIĞINIZ HALDE ZAYIFLAMIYORSANIZ

Vücudun, aldığı besinsel proteinleri sindirim işlemi esnasında aminoasitlere ayırdığını ifade eden Dr. Buyrukçu, şöyle devam etti: “Aminoasitler proteinlerin en küçük yapıtaşıdır. Bunlar bağırsak duvarını aştıktan sonra, vücut tarafından yeniden bir araya getirilir ve vücut kendisi için yararlı maddeler üretir. Vücut metabolizması için önemli olan sadece hangi miktarda protein aldığımız değil, aldığımız proteinlerin hangi aminoasitlerden oluştuğudur. Diyet yaptığı halde zayıflayamayan hastalar, genelde kendi vücudu için doğru proteini kullanamadıkları içindir. Biyolojik değer, besin maddesi içindeki proteinin hangi oranda vücut proteinine dönüştürülebildiğini gösterir. Besinsel bir protein vücudun kendi ürettiği proteinlere ne kadar benzerse, biyolojik değeri de o kadar yüksek olacaktır” şeklinde konuştu.