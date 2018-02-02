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Zayıflamak için hangi besinleri tercih etmeliyiz?

SAĞLIK HABERLERİ | 02.02.2018 11:00 | Son Güncelleme

Günümüzde en çok cevabı aranan soru işte bu. Hemen herkesin şikayet ettiği kilolar var ama bunları vermek için bir diyetisyen veya akupunkturiste gitmeye vaktiniz yoksa, doğru besinleri tüketerek zayıflayabilirsiniz. Doğru besinlerin hangileri olduğunu ise Dr. Buyrukçu açıklıyor.

Zayıflamak için hangi besinleri tercih etmeliyiz?

Akupunkturist Dr. Buğra Buyrukçu, doğru beslenmenin kilo kontrolünde en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi, “Ancak intenette okuduklarımız, arkadaşlarımızdan duyduklarımızla değil, bilimsel verilere göre uygun gıdaları tüketmeliyiz” dedi. Dr. Buyrukçu; kilo sorunu olanların neyi yiyeceğine nasıl karar vereceği konusunda ise “Beslenme konusunda neyi yiyeceğimize karar vereceğimiz en önemli bilimsel gösterge biyolojik değerdir. Bu değer, besin maddesi içindeki proteinin hangi oranda vücut proteinine dönüştürülebildiğini gösterir. Bir başka deyişle vücuda alınan bir besin kaynağından yüzde kaç oranında faydalanıldığını ifade eden bir ölçüdür. Özellikle protein kaynaklı besinler için kullanılır” dedi.

DİYET YAPTIĞINIZ HALDE ZAYIFLAMIYORSANIZ

Vücudun, aldığı besinsel proteinleri sindirim işlemi esnasında aminoasitlere ayırdığını ifade eden Dr. Buyrukçu, şöyle devam etti: “Aminoasitler proteinlerin en küçük yapıtaşıdır. Bunlar bağırsak duvarını aştıktan sonra, vücut tarafından yeniden bir araya getirilir ve vücut kendisi için yararlı maddeler üretir. Vücut metabolizması için önemli olan sadece hangi miktarda protein aldığımız değil, aldığımız proteinlerin hangi aminoasitlerden oluştuğudur. Diyet yaptığı halde zayıflayamayan hastalar, genelde kendi vücudu için doğru proteini kullanamadıkları içindir. Biyolojik değer, besin maddesi içindeki proteinin hangi oranda vücut proteinine dönüştürülebildiğini gösterir. Besinsel bir protein vücudun kendi ürettiği proteinlere ne kadar benzerse, biyolojik değeri de o kadar yüksek olacaktır” şeklinde konuştu.

EN İDEAL DENGE YUMURTA SARISINDA

Dr. Buğra Buyrukçu; en ideal dengenin yumurta sarısında bulunduğunu, yumurta sarısındaki 8 çeşit esansiyel aminoasitin yüzde 100’ünün insan vücudundaki proteine dönüştürülebilir özellikte olduğunu bildirdi. Dr. Buyrukçu, “Bu nedenle yumurta sarısının biyolojik değeri 100’dür. Buna karşın sütte, bu 8 aminoasitten biri olan

threonin yüzde 91 oranında bulunur. Bu yüzden sütün biyolojik değeri 91’dir. Proteinleri birlikte tüketmekten kaçınmamızın nedeni, belirtilen bu biyolojik değerleri düşürmemek, atık aminoasit miktarını arttırarak asidoza neden olmamaktır” dedi.

BAZI BESİNLERİN “YÜZDESEL” BİYOLOJİK DEĞERLERİ:

* Tam fasulye: 96

* Anne sütü: 95

* Tavuk yumurtası: 94

* İnek sütü: 90

* Peynir: 84

* Pirinç: 83

* Balık: 76

* Biftek: 74.3

* Tam buğday: 64

* Kuru fasulye: 58

* Beyaz un: 41

BAZI BESİNLERİN “GÖRECE” BİYOLOJİK DEĞERLERİ:

* Yumurta: 100

* Patates: 98

* İnek sütü: 91

* Dana eti: 91

* Balık: 87

* Kaşar peyniri: 84

* Esmer pirinç: 81

* Yeşil fasulye: 73

* Buğday unu: 57

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Dr. Buğra Buyrukçu Akupunkturist

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