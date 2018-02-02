Zayıflamak için hangi besinleri tercih etmeliyiz?

Akupunkturist Dr. Buğra Buyrukçu, doğru beslenmenin kilo kontrolünde en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi, “Ancak intenette okuduklarımız, arkadaşlarımızdan duyduklarımızla değil, bilimsel verilere göre uygun gıdaları tüketmeliyiz” dedi. Dr. Buyrukçu; kilo sorunu olanların neyi yiyeceğine nasıl karar vereceği konusunda ise “Beslenme konusunda neyi yiyeceğimize karar vereceğimiz en önemli bilimsel gösterge biyolojik değerdir. Bu değer, besin maddesi içindeki proteinin hangi oranda vücut proteinine dönüştürülebildiğini gösterir. Bir başka deyişle vücuda alınan bir besin kaynağından yüzde kaç oranında faydalanıldığını ifade eden bir ölçüdür. Özellikle protein kaynaklı besinler için kullanılır” dedi.
DİYET YAPTIĞINIZ HALDE ZAYIFLAMIYORSANIZ
Vücudun, aldığı besinsel proteinleri sindirim işlemi esnasında aminoasitlere ayırdığını ifade eden Dr. Buyrukçu, şöyle devam etti: “Aminoasitler proteinlerin en küçük yapıtaşıdır. Bunlar bağırsak duvarını aştıktan sonra, vücut tarafından yeniden bir araya getirilir ve vücut kendisi için yararlı maddeler üretir. Vücut metabolizması için önemli olan sadece hangi miktarda protein aldığımız değil, aldığımız proteinlerin hangi aminoasitlerden oluştuğudur. Diyet yaptığı halde zayıflayamayan hastalar, genelde kendi vücudu için doğru proteini kullanamadıkları içindir. Biyolojik değer, besin maddesi içindeki proteinin hangi oranda vücut proteinine dönüştürülebildiğini gösterir. Besinsel bir protein vücudun kendi ürettiği proteinlere ne kadar benzerse, biyolojik değeri de o kadar yüksek olacaktır” şeklinde konuştu.
EN İDEAL DENGE YUMURTA SARISINDA
Dr. Buğra Buyrukçu; en ideal dengenin yumurta sarısında bulunduğunu, yumurta sarısındaki 8 çeşit esansiyel aminoasitin yüzde 100’ünün insan vücudundaki proteine dönüştürülebilir özellikte olduğunu bildirdi. Dr. Buyrukçu, “Bu nedenle yumurta sarısının biyolojik değeri 100’dür. Buna karşın sütte, bu 8 aminoasitten biri olan
threonin yüzde 91 oranında bulunur. Bu yüzden sütün biyolojik değeri 91’dir. Proteinleri birlikte tüketmekten kaçınmamızın nedeni, belirtilen bu biyolojik değerleri düşürmemek, atık aminoasit miktarını arttırarak asidoza neden olmamaktır” dedi.
BAZI BESİNLERİN “YÜZDESEL” BİYOLOJİK DEĞERLERİ:
* Tam fasulye: 96
* Anne sütü: 95
* Tavuk yumurtası: 94
* İnek sütü: 90
* Peynir: 84
* Pirinç: 83
* Balık: 76
* Biftek: 74.3
* Tam buğday: 64
* Kuru fasulye: 58
* Beyaz un: 41
BAZI BESİNLERİN “GÖRECE” BİYOLOJİK DEĞERLERİ:
* Yumurta: 100
* Patates: 98
* İnek sütü: 91
* Dana eti: 91
* Balık: 87
* Kaşar peyniri: 84
* Esmer pirinç: 81
* Yeşil fasulye: 73
* Buğday unu: 57
FETÖ'nün TSK ve emniyet yapılanmasına 11 ilde operasyon
Furkan Vakfı'na kayyum atandı!
80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'
Karşınıza çıkarsa yemeden bir kez daha düşünün!
AK Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı belli oldu
Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu
Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı
Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!
NASA kadrajındaki gizemli cisim
Muharrem İnce'den 2019 bombası: CHP Genel Başkanı seçilirsem...
Okuyucu Yorumları 0 yorum