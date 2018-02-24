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Zayıflamak isterken canından oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.02.2018 13:23 | Son Güncelleme

Antalya’da 18 yaşında 177 kiloya ulaşan ve obezite ameliyatı sonrası 8 yıldır yatağa bağımlı olan 26 yaşındaki Melek Yiğit, 40 gündür kaldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.Hastaneden alınan genç kızın cenazesi Uncalı Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Antalya’da 18 yaşında 177 kiloya ulaşan ve obezite ameliyatı sonrası 8 yıldır yatağa bağımlı olan 26 yaşındaki Melek Yiğit, 40 gündür kaldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Hastaneden alınan genç kızın cenazesi Uncalı Mezarlığı morguna kaldırıldı. Anne Senem Yıldız, al ve duvak konulan kızının tabutuna sarılarak, “Annem kurban olurum, sen kalk ben girerim kara topraklara, annem ben dayanamıyorum, kızım gelinliklerini giymiş bugün onun düğünüdür" diyerek gözyaşları döktü.
Kızının kilo sorunu nedeniyle gittikleri hastanede mide küçültme ameliyatı olduğunu dile getiren, anne Senem Yıldız, "Ameliyatın ardından üçüncü günde drenlerden kaçak olmuş, meğer dikişler kopmuş. O yetmiyor gibi hemen acil ameliyata alındı. Komple mideyi alıp, yemek borusunu kalın bağırsağa bağlamışlar. O esnada hasta yemek yiyemediği için bir vitamin verilmesi gerekiyormuş. Bu 3 doktor mecburi olan bu ilacı bir gün dahi olsa vermemişler. İlacın değeri 1 milyon. Kızım 1 milyon için öldü. O ilaç verilseydi, benim kızımın hiçbir şeyi olamayacaktı. Bize söylemeden biz mide küçültme sandık, meğerse mide by passı yapmış" dedi.
Bu durumu mahkeme sürecinde öğrendiklerinin altını çizen Senem Yıldız, "Kızımı götürdük. Endoskopi yapıldı, doğru çıktı. Kızımın midesi komple alınınca, yeme içme olmayınca enfeksiyon türedi. Kızım 2 yılı bitkisel hayatta olmak üzere, toplam 8 yıl yatağa bağımlıydı. Yaklaşık 40 günden bu yana yoğun bakıma düştü. Enfeksiyonu durduramadık. Dün saat 15.30’da kızım hayatını kaybetti" ifadelerine yer verdi.
Kızının gelinliğinin kefeni olduğunu kaydeden Yıldız, "Kızımın gelinliği kefeni oldu. Şimdi o doktorlar gelsin kızımı kaldırsınlar nasıl kaldıracaklarsa. 1 milyonluk ilaç için kızım hayallerinden oldu. ‘Anne çeyizlerimi dağıtma ben ayağa kalkacağım, bir şey yapma’ diyordu. Kızım şimdi kara toprakların oldu. Adalet gerçek adaletse, 3 doktorunda öyle bir cezasını verecek ki, kızımın ahı yerde kalmasın. Ben önce Allah’ımın sonra devletimin adaletine güveniyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kızım şimdi gelinliğini giyip çıkacak. Kimse bu işkenceyi görmesin. Bu benim kızımın hayatı ibret olsun. Keşke kızım kilolu kalaydı kara topraklara gitmeyeydi. 26 yaşındaki kızımı kara topraklara koydum” dedi.
Genç kızın cenazesi işlemlerin ardından Kurşunlu Mezarlığında toprağa verildi.

Zayıflamak isterken canından oldu

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Zayıflamak isterken canından oldu

Zayıflamak isterken canından oldu
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Zayıflamak isterken canından oldu

Zayıflamak isterken canından oldu
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Zayıflamak isterken canından oldu

Zayıflamak isterken canından oldu
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Zayıflamak isterken canından oldu

Zayıflamak isterken canından oldu
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Zayıflamak isterken canından oldu

Zayıflamak isterken canından oldu
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Zayıflamak isterken canından oldu

Zayıflamak isterken canından oldu
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Zayıflamak isterken canından oldu

Zayıflamak isterken canından oldu
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Zayıflamak isterken canından oldu

Zayıflamak isterken canından oldu
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Zayıflamak isterken canından oldu

Zayıflamak isterken canından oldu
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