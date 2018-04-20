Zayıflamanın 10 kuralı

Dr. Fevzi Özgönül, kilolardan kurtulmanın 10 kuralı olduğunu söyledi.

Dr. Fevzi Özgönül, “Yaza az kaldı, hava sıcaklığı artıp kıyafetler inceldikçe herkeste bir kilo verme telaşı başladı. Bu sene büyük bir değişiklik olacak ve diyet yapmadan kilolardan kurtulacaksınız. Bu sene zayıflamaya ‘Küçülme’ denecek. Küçülmek demek, ideal bedene dönmek, gençleşmek, sağlıklı olmak ve sadece fazla olan kilolardan kurtulmak demektir” dedi.

Dr. Fevzi Özgönül 1 ay da küçültecek ve kilolardan kurtaracak 10 kuralı şöyle açıkladı:

“1. Kahvaltımızı hiç atlamayalım. Sabah erken bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltı saatinin 07.00 - 08.00 arasında olmasına dikkat edin. Tabii ki kahvaltının daha erken saatte yapılmasında bir sakınca yoktur.

2. Kahvaltıda önce olmaması gerekenleri söyleyeyim. Bal, reçel, ekmek ve hamur işi gıdalar olmayacak. Çünkü bu gıdalar çok kolaylıkla enerjiye dönerek, sindirim sisteminin tembelleşmesine neden olur. İlk günler kuru meyve ve mevsim meyvelerinden de uzak durmamız iyi olur. Ekmek, hamur işi gıdalar yerine badem, ceviz ve fındık yememiz hem omega 3 ve değerli yağları bedenimize alarak hem de sindirim sisteminin güçlenmesini sağlayarak bedenimize küçülme sırasında anne sütü kadar yardımcı olacaktır. Bir süre sonra taze mevsim meyvelerini kahvaltılıklarımız arasına koyabileceğiz.

3. Olması gerekenler ise peynir ve çeşitleri, zeytin ve çeşitleri, yumurta (nasıl yapıldığı önemli değil ister rafadan, ister omlet, isterseniz menemen. ) yeşillik her türlüsü yanında da çiğ olmak şartı ile badem, ceviz, fındık ve Antep fıstığı. Sadece hepsi çiğ olacak yani kavrulmamış olacak.

4. Ara öğün bu sistemde kesinlikle yasak. Çünkü ara öğünde yenilecek olan gıdalar hali hazırda kahvaltılıkları dindirmek ile meşgul olan sindirim sistemini bir nevi resetleyerek, sindirimi bozacak ve kahvaltıda yediğimiz değerli yağların ve proteinlerin sindirimini bozacak, halbuki bedeninizin bu yağ ve proteinlere gece küçülmede ihtiyacı olacak. Sadece sıvı olan ve şeker içermeyen çay, kahve, ayran, süt gibi içecekler serbesttir.

5. Öğle yemeği, günün en önemli öğünlerinden birisidir. İdeal saati 12.30 ile 15:00 arasındadır. Bu öğünde mevsimin bize sunduğu tüm sebzelerden yararlanabiliriz. Bu nedenle yemeklerde et, balık ve tavuğu seçtiysek, yanında mevsimin bize sunduğu tüm sebzelerden doyasıya yararlanmak küçülmemizi çabuklaştırır. Mevsim sebzelerinde en önemlileriyse şöyle sıralanabilir. İlk baharda yeşil yapraklı sebzeler gözdedir. Marul, ıspanak, maydanoz, fesleğen gibi yeşilliklerin yanında havuç, kuşkonmaz, enginar, bakla, bezelye, roka, semizotu, taze sarımsak, biberiye, tere, kekik ve taze soğan sofralardaki yerini alır. Yemekle birlikte pilav makarna, ekmek ve hamur işi olan yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Fakat yemek yaparken içerisine konulan pirinç, bulgur, şehriye gibi malzemeler yasak değildir.

6. Öğle yemeği ile ikindi arasında da çiğnenip yutulacak bir şey yememelisiniz yoksa aynı sabah kahvaltısında olduğu gibi sindirim sistemi resetlenip en değerli bölümlerin sindirimi bozulur.

7. En ideal yürüyüş zamanı akşam üzeri saat 18.00 ile 21.00 arasındadır. Bu dönemde yapılan yürüyüş yediğiniz ve henüz bağırsaklarda olan besinlerin sindirimini hızlandırır. Yediklerimizin en önemli bölümü olan protein ve yağların sindirimi, bağırsağımızın en son bölümünde olduğu için bu saat diliminde yapılan yürüyüş çok önemlidir. Böylece gece küçülme ve yapılanmada kullanılacak protein ve yağlar sindirilerek karaciğerde sentezlenmeye hazır hale gelir. Bu nedenle, sporu yada yürüyüşü enerji harcamak için değil enerji elde etmek, sindirime yardımcı olmak için yapmalıyız.

8. Akşam çok acıkmadan bir şey yememek gerekir. İyice acıkmayı beklediğimizde, yürüyüşün yardımı ile sindirilen besinlerden gelen enerji gece daha az acıkmamızı sağlar. Bu nedenle sakın gece acıkmadan yemek yemeyin. Eğer acıkmazsanız yoğurt veya çorba ile geçiştirebilirsiniz.

9. Akşam sindirim sisteminizi zorlayacak çiğ salata ve meyveden uzak durun, böylece rahat uyursunuz ve uykunuzda küçülebilirsiniz. Unutmayın küçülmeniz için gerekli hormonal destek gece saat 23.00 ile 02.00 arasında salgılanacaktır. Bunun için sadece rahat bir uyku yeterlidir. Bu nedenle de gece zamanında yatmak bu sürecin rahat işlemesini sağlar. Uykuya geçmeden önce zıplamak ya da ayaklar yerden kalkmadan silkelenme hareketi yapmak, bedenimiz sallanan bağ dokusunun gevşek olan kısımlarının sıklaşması için kollajen üretilmesini tetikler aynı zamanda bedenimizin yorularak uykuya çabuk geçmesine yardımcı olur.

10. Bedeninize yapabileceğiniz en önemli destek ise, bağırsak florasını oluşturan mikrobiata adı verilen probiyotik bakterilerin yeniden yerleşmesini sağlamaktır. Bunun için probiyotik içeren yoğurt, ayran, peynir, kefir, sirke, turşu gibi fermente gıdalardan zengin beslenmektir. Fakat zamanında çok diyet yapmak tatlı ve hamur işi gıdaları fazla tüketmek mikrobiyatanın çok bozulmasına neden olabilir. Böyle bir durumda, probiyotik mikro organizma içeren besin takviyelerini kullanmakta işe yarar. Sabah ve akşam alacağınız doğru miktar ve çeşidi içeren probiyotik gıda takviyeleri, hem sindirim sisteminizi güçlendirecek, hem bağışıklık sisteminize katkı sağlayacak, hem de yeniden yapılanma ve küçülme döneminde ihtiyacınız olan enerjiyi sağlayacaktır. Bir de prebiyotik gıda takviyeleri vardır. Prebiyotik gıda takviyesi, probiyotik bakterilerin besinlerini içerir böylece probiyotik bakteriler daha kolay bağırsak florasına yerleşebilirler. Probiyotik içeren gıda takviyeleri eğer prebiyotik de içeriyorsa bu tür takviyelere Simbiyotik denir. Bu 10 kuralı 1 ay boyunca uygularsanız hem küçülür hem de ideal kilonuza kavuşmaya başlarsınız. İyi hissettiğiniz sürece bunu uygulamaya devam etmemeniz için bir neden yoktur.”