Zonguldak’ta ’Otizm farkındalık’ yürüyüşü

Zonguldak’ta, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Karaelmas Otizmli Bireyler Derneği’nce gerçekleştirilen yürüyüşe, Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Gençlik Ve Spor İl Müdürü Vekili Hakan Yüksel, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kadir Bacıoğlu, MHP İl Kadın Kolları Başlanı Mevlüde Yalçıner, bazı siyasi parti temsilcileri, otizmli çocuklar, aileleri ile eğitimciler katıldı. Madenci Anıtı’nda toplanan yaklaşık 200 kişi, ‘Her 50 kişiden 1’i otizmli’, ‘Birlikte başaralım engelleri aşalım’, ‘Benden sonra ne olacak’, ‘Farklı ama eksik değil’ yazılı dövizler taşıdı. Kalabalık, Gazipaşa Caddesi’ni takiben Valilik önüne kadar yürüdü. Zonguldak Vosvos Kulübü üyeleri de balon ve bayraklarla süsledikleri ’Vosvos’ olarak bilinen eski Volswagen otomobilleriyle yürüyüşe destek verdi.

Yürüyüş sonrası açıklama yapan Karaelmas Otizmli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Aytekin Kaçmak, otizmin tedavisinin erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitimden geçtiğini belirterek, “Otizm, hayat boyu devam eden beyin ve sinir sisteminin farklı yapısı ve işleyişinden kaynaklandığı kabul edilen nürobiyolojik bir bozukluktur. Ülkemizde 4, 5 milyon aile ferdini etkidiği düşünülen otizm ile ilgili ailelerin beklentilerini ve sesine kulak veren Türkiye 30’u Meclisi iki Nisan’da otizm eylem planını kamuoyuna ve tüm yetkileri duymaktadır. Otizmli bireyler ve aileler için dikkat edilmesi gereken hususlar; aileleri yumurtası çıkarmak, otizm belirtileri konusunda bilgilendirmek, erken tanı, yoğunlaştırılmış ve kişiselleştirilmiş eğitim, sorunların giderilmesi, çabuk ulaştırılması ve duyarlı kutusunda çalışmalar devam edecektir. Destek için başta sayın valim Ahmet Çınar olmak üzere tüm ilmin il müdürlerimize ailelerine ve halkımıza teşekkür ederiz" dedi.