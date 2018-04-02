HABER

Zonguldak’ta ’Otizm farkındalık’ yürüyüşü

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2018 12:40 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi.Karaelmas Otizmli Bireyler Derneği’nce gerçekleştirilen yürüyüşe, Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Gençlik Ve Spor İl Müdürü Vekili Hakan Yüksel, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kadir Bacıoğlu, MHP İl Kadın Kolları Başlanı Mevlüde Yalçıner, bazı siyasi parti temsilcileri, otizmli çocuklar, aileleri ile eğitimciler katıldı.

Zonguldak’ta, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Karaelmas Otizmli Bireyler Derneği’nce gerçekleştirilen yürüyüşe, Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Gençlik Ve Spor İl Müdürü Vekili Hakan Yüksel, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kadir Bacıoğlu, MHP İl Kadın Kolları Başlanı Mevlüde Yalçıner, bazı siyasi parti temsilcileri, otizmli çocuklar, aileleri ile eğitimciler katıldı. Madenci Anıtı’nda toplanan yaklaşık 200 kişi, ‘Her 50 kişiden 1’i otizmli’, ‘Birlikte başaralım engelleri aşalım’, ‘Benden sonra ne olacak’, ‘Farklı ama eksik değil’ yazılı dövizler taşıdı. Kalabalık, Gazipaşa Caddesi’ni takiben Valilik önüne kadar yürüdü. Zonguldak Vosvos Kulübü üyeleri de balon ve bayraklarla süsledikleri ’Vosvos’ olarak bilinen eski Volswagen otomobilleriyle yürüyüşe destek verdi.
Yürüyüş sonrası açıklama yapan Karaelmas Otizmli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Aytekin Kaçmak, otizmin tedavisinin erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitimden geçtiğini belirterek, “Otizm, hayat boyu devam eden beyin ve sinir sisteminin farklı yapısı ve işleyişinden kaynaklandığı kabul edilen nürobiyolojik bir bozukluktur. Ülkemizde 4, 5 milyon aile ferdini etkidiği düşünülen otizm ile ilgili ailelerin beklentilerini ve sesine kulak veren Türkiye 30’u Meclisi iki Nisan’da otizm eylem planını kamuoyuna ve tüm yetkileri duymaktadır. Otizmli bireyler ve aileler için dikkat edilmesi gereken hususlar; aileleri yumurtası çıkarmak, otizm belirtileri konusunda bilgilendirmek, erken tanı, yoğunlaştırılmış ve kişiselleştirilmiş eğitim, sorunların giderilmesi, çabuk ulaştırılması ve duyarlı kutusunda çalışmalar devam edecektir. Destek için başta sayın valim Ahmet Çınar olmak üzere tüm ilmin il müdürlerimize ailelerine ve halkımıza teşekkür ederiz" dedi.

Zonguldak’ta ’Otizm farkındalık’ yürüyüşü

1 / 6

Zonguldak’ta ’Otizm farkındalık’ yürüyüşü

Zonguldak’ta ’Otizm farkındalık’ yürüyüşü
2 / 6

Zonguldak’ta ’Otizm farkındalık’ yürüyüşü

Zonguldak’ta ’Otizm farkındalık’ yürüyüşü
3 / 6

Zonguldak’ta ’Otizm farkındalık’ yürüyüşü

Zonguldak’ta ’Otizm farkındalık’ yürüyüşü
4 / 6

Zonguldak’ta ’Otizm farkındalık’ yürüyüşü

Zonguldak’ta ’Otizm farkındalık’ yürüyüşü
5 / 6

Zonguldak’ta ’Otizm farkındalık’ yürüyüşü

Zonguldak’ta ’Otizm farkındalık’ yürüyüşü
6 / 6

Zonguldak’ta ’Otizm farkındalık’ yürüyüşü

Zonguldak’ta ’Otizm farkındalık’ yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Vücudunuz size mesaj gönderiyor! Soluk cilt dökülen kaş hastalık habercisi

Vücudunuz size mesaj gönderiyor! Soluk cilt dökülen kaş hastalık habercisi

Bu hastalığa dikkat! Yeterince bilinmiyor ama çok çektiriyor!

Bu hastalığa dikkat! Yeterince bilinmiyor ama çok çektiriyor!

Baharın tetiklediği 5 hastalığa dikkat!

Baharın tetiklediği 5 hastalığa dikkat!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Kansere Karşı Biyoçip

Kansere Karşı Biyoçip

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.