Zorbalık 'sanal' etkisi 'gerçek'

İstanbul’da liseli R.A. ile Yunus Emre Şahin, internet kafede bilgisayar oyunu Wolfteam nedeniyle tartıştı. Sosyal medyada küfürleşen iki genç buluştu. Yunus Emre’nin yumruk attığı R.A. cebindeki bıçağı arkadaşının boğazına sapladı. Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre 16 yaşındaki R.A. polis tarafından gözaltına alındı. Wolfteam adlı oyun, son teknolojiyi kullanan insanlarla kurt adamları karşı karşıya getiriyor. Şiddet dozu hayli yüksek olan oyunda inanılmaz bir silah gücüne sahip.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nden Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Işıl Göğcegöz, sanal şiddet oyunlarının çocuk ve gençler üzerinde pek çok etkiye yol açtığını bunların başında da sanal zorbalığın bulunduğunu söyledi.

Ergenlerin neredeyse yarısı şiddete uğramış



Elektronik iletişim zorbalığına gün geçtikçe daha çok kişinin maruz kaldığını belirten Göğcegöz, “Ortamda kasıtlı olarak aşağılama, iftira, dedikodu, taciz, tehdit, utandırma ve dışlama gibi rahatsızlık verici eylemler ile bir birey veya grubun psikolojik olarak zarar görmesi elektronik iletişim zorbalığına örnek verilebilir. Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla siber zorbalığa maruz kalan kişi sayısı giderek artmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalar, 6-12. sınıf okuyan bireylerin %20 - 40 oranında en az bir kez siber zorbalığa maruz kaldığını göstermektedir. Bu bireylerde üzüntü, korku, öfke, kaygı, kendini suçlama, utanç gibi duygular gelişmektedir. Ayrıca siber zorbalık mağduru çocuk ve gençlerde akademik başarıda düşme, okuldan kaçma veya okulu bırakma gibi sonuçlar doğabilmektedir. Bu bireylerde uyku bozuklukları, depresif bozukluk, anksiyete bozukluğu gibi psikiyatrik bozukluklar görülebilmektedir” uyarısında bulundu.