100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşeneri, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkan Vecdet Öz'ün 100 bin imza ile aday olmak için yaptığı başvuru YSK tarafından kabul edildi. 4 aday için imza toplama süreci 4 Mayıs Perşembe günü başladı. 100 bin imza süreci bu akşam 20.00'da sona eriyor. Şu ana kadar yarım milyon civarında imza toplandı.

Akşener ve Temel Karamollaoğlu imza toplama süresinin başlamasından kısa bir süre sonra 100 bin imzayı toplamayı başardı.

Perinçek ise dün atılan imzalar sonucunda 93 bin imzanın üzerine çıktı. Perinçek'in aday olabilmesi için bu akşam 20.00'a kadar 7 bine yakın imza toplaması gerekiyor. İmza işlemi bu sabah 08.00 itibarı ile kaldığı yerden devam ediyor.

haberturk.com'un haberine göre, adayların dün itibarı ile topladıkları imza sayılar şöyle:

Meral Akşener: 246 bin 659

Temel Karamollaoğlu: 160 bin 657

Doğu Perinçek: 97 bin 88

Vecdet Öz: 2 bin 505

