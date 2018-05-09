HABER

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

SEÇİM HABERLERİ  | 09.05.2018 12:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza ile aday olmak isteyen isimler için yarın son gün. Peki, 100 bin imzada son durum ne? Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Vecdet Öz, şu ana kadar kaç imza topladı?

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşeneri, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkan Vecdet Öz'ün 100 bin imza ile aday olmak için yaptığı başvuru YSK tarafından kabul edildi. 4 aday için imza toplama süreci 4 Mayıs Perşembe günü başladı. 100 bin imza süreci bu akşam 20.00'da sona eriyor. Şu ana kadar yarım milyon civarında imza toplandı.

Akşener ve Temel Karamollaoğlu imza toplama süresinin başlamasından kısa bir süre sonra 100 bin imzayı toplamayı başardı.

Perinçek ise dün atılan imzalar sonucunda 93 bin imzanın üzerine çıktı. Perinçek'in aday olabilmesi için bu akşam 20.00'a kadar 7 bine yakın imza toplaması gerekiyor. İmza işlemi bu sabah 08.00 itibarı ile kaldığı yerden devam ediyor.

haberturk.com'un haberine göre, adayların dün itibarı ile topladıkları imza sayılar şöyle:

Meral Akşener: 246 bin 659

Temel Karamollaoğlu: 160 bin 657

Doğu Perinçek: 97 bin 88

Vecdet Öz: 2 bin 505

100 bin imzada son durum? Hangi aday kaç imza aldı?100 bin imzada son durum? Hangi aday kaç imza aldı?
Furkan Vakfı'nın bağış için toplanan etleri sucuk yapıp sattığı ortaya çıktıFurkan Vakfı'nın bağış için toplanan etleri sucuk yapıp sattığı ortaya çıktı
Aday olacaklar mı? Son günde çarpıcı rakamlarAday olacaklar mı? Son günde çarpıcı rakamlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
100 bin imza Doğu Perinçek Meral Akşener temel karamollaoğlu

En Çok Okunan Haberler

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
4 ü toplam 500 bin imza alıyor ve rekor gösterip iktidar değişiyor narası atıyorlar ya kardeşim biraz mantıklı olun şu an ak parti genel merkez dese ki yüksek seçim kuruluna gidin erdoğana imza verin dese sadece sadece atıyorum bir konya veya bir erzurum o rakamı verir ülke gitse 22 23 milyon imza verir bu akşenerin 250bin imzasını anadoluda ak partiye bırakın ili sadece bir ilçe verir..demem şu kiTürkiye artık bir rotaya girdi halk o 2000li yıldan önceki halk değil zikre fikre niyete realiteye bakıyor işte muharrem bey şimdiden sarayı yıkacam asacam kesecem ile start verdi ee aynı kafa işte.
Diğer Haberler
BM'den Türkiye'ye 'seçim öncesi OHAL'i kaldırın' çağrısı

BM'den Türkiye'ye 'seçim öncesi OHAL'i kaldırın' çağrısı

İYİ Parti CHP'yi de geçti! İşte son rakamlar

İYİ Parti CHP'yi de geçti! İşte son rakamlar

Reuters'tan 'TAMAM' yorumu: Kürtler ile Türkleri birleştirdi

Reuters'tan 'TAMAM' yorumu: Kürtler ile Türkleri birleştirdi

Erdoğan ve Muhrrem İnce'yle ilgili dikkat çeken yorum: Roller tersine döndü

Erdoğan ve Muhrrem İnce'yle ilgili dikkat çeken yorum: Roller tersine döndü

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Kılıçdaroğlu'ndan 'gel bakalım Muharrem İnce' sözlerine açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan 'gel bakalım Muharrem İnce' sözlerine açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.