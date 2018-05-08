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100 bin imzada son durum? Hangi aday kaç imza aldı?

SEÇİM HABERLERİ  | 08.05.2018 14:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza ile aday olmak isteyen isimler için yarın son gün. Peki, 100 bin imzada son durum ne? Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Vecdet Öz, şu ana kadar kaç imza topladı?

100 bin imzada son durum? Hangi aday kaç imza aldı?

24 Haziran 2018'de cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi gerçekleşecek. 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve Adalet Partisi lideri Vecdet Öz'ün başvurusu YSK' tarafından kabul edildi.

haberturk.com'un haberine göre, 4 aday için 4 Mayıs 2018 itibarı ile imza verme işlemi başladı. İmza verme işleminde 5'inci güne girilirken Akşener ve Karamollaoğlu yeterli imza sayısının üzerinde imza toplamayı başardı.

Perinçek ve Vecdet Öz ise henüz yeterli imza sayısına ulaşabilmiş değil. Özellikle Öz'ün imza sayısı şu an itibarı ile 100 binin çok altında. 100 bin imzada şu an itibarı ile adayların toplayabildikleri imza sayısı şöyle:

Meral Akşener: 235 bin 310

Temel Karamollaoğlu: 152 bin 133

Doğu Perinçek: 68 bin 366

Vecdet Öz: 2 bin 97


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Anahtar Kelimeler:
Doğu Perinçek Meral Akşener temel karamollaoğlu 100 bin imza Vecdet Öz

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
iyi parti bu rakamlamı mhp yi akp yi geçecek gülecek yerlerim ağrıyo
sonuç iyi olacak İYİ ler kazanacak inancım tamdır
karamol 500 bin toplayacaktın nerde oylar
İYİ yolunuz açık ve aydınlık olsun.
Doğu perinçek güm
Doğu Perinçek chp ile birleşmemekle hata yaptı iyi oldu aşamayacak sayıyı!!!!!!!!!!!!!!
Perinçek en büyük hatayı Akp ye destek vermekle yaptı sonradan çark etti ama yolcu gemiyi çoktannnnnnnn terk etti
Doğu Perinçek en büyük hatayı chp ile birleşmemekle yaptı Çinin rusyanın aradada Akp nin kayığına bündin kayık battı Perinçek yattı!!!!!!!!!!!!!!!!!
ÖZ EFENDİ SENDE DİNİ KULLAN SENİNDE OYUN ARTSIN.
Perinçek elenir
Perinçek şok ya resmen
yeterli sayı ya ulaşımca insanlar imzaya gitmeye gerek görmüyor sanırım
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