100 bin imzada son durum? Hangi aday kaç imza aldı?

24 Haziran 2018'de cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi gerçekleşecek. 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve Adalet Partisi lideri Vecdet Öz'ün başvurusu YSK' tarafından kabul edildi.
haberturk.com'un haberine göre, 4 aday için 4 Mayıs 2018 itibarı ile imza verme işlemi başladı. İmza verme işleminde 5'inci güne girilirken Akşener ve Karamollaoğlu yeterli imza sayısının üzerinde imza toplamayı başardı.
Perinçek ve Vecdet Öz ise henüz yeterli imza sayısına ulaşabilmiş değil. Özellikle Öz'ün imza sayısı şu an itibarı ile 100 binin çok altında. 100 bin imzada şu an itibarı ile adayların toplayabildikleri imza sayısı şöyle:
Meral Akşener: 235 bin 310
Temel Karamollaoğlu: 152 bin 133
Doğu Perinçek: 68 bin 366
Vecdet Öz: 2 bin 97
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