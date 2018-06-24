2018 seçim sonuçlarında bir ilk! Fatih Portakal canlı yayında açıkladı

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Anadolu Ajansı'nın açıklayacağı seçim sonuçlarına ilişkin bir değerlendirmede bulundu.
Portakal, ilk defa AA'nın seçim sonuçları verilerini erkenden girmeye başlamadığını, geçmişte sonuçlar açıklanıp duyurulmadan da AA'nın verileri televizyonlara ilettiğini ancak bu seçimde bunun yapılmadığını söyledi.
Portakal şu ifadeleri kullandı;
'Daha önceki seçimlerde Anadolu Ajansı sonuçları açıklardı ancak biz YSK'nın yasakları sebebiyle sonuçları açıklayamazdık.Bu seçimlerde bir ilk oluyor Anadolu Ajansı'da sonuçları saat 18:00 olmasına rağmen sonuçları aktarmıyor. Sanırım onlarda kontrollü davranıyor.'
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