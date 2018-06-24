HABER

2018 seçim sonuçlarında bir ilk! Fatih Portakal canlı yayında açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 18:03 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bekleyiş sürerken FOX Tv haber spikeri Fatih Portakal canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portakal seçim sonuçlarıyla ilgili 'ilk kez oluyor' ifadelerini kullandı.

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Anadolu Ajansı'nın açıklayacağı seçim sonuçlarına ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

Portakal, ilk defa AA'nın seçim sonuçları verilerini erkenden girmeye başlamadığını, geçmişte sonuçlar açıklanıp duyurulmadan da AA'nın verileri televizyonlara ilettiğini ancak bu seçimde bunun yapılmadığını söyledi.

Portakal şu ifadeleri kullandı;

'Daha önceki seçimlerde Anadolu Ajansı sonuçları açıklardı ancak biz YSK'nın yasakları sebebiyle sonuçları açıklayamazdık.Bu seçimlerde bir ilk oluyor Anadolu Ajansı'da sonuçları saat 18:00 olmasına rağmen sonuçları aktarmıyor. Sanırım onlarda kontrollü davranıyor.'

PARTNERTitreşimli kilot sosyal medyayı salladı!Titreşimli kilot sosyal medyayı salladı!
Meral Akşener'den oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ilk açıklama!Meral Akşener'den oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ilk açıklama!
Erdoğan seçimi nerede takip edecek?Erdoğan seçimi nerede takip edecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim seçim sonuçları Anadolu Ajansı fatih portakal

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Diyarbakır Bağlar'da neler oluyor? Tartışma yaratan fotoğrafa yalanlama

Diyarbakır Bağlar'da neler oluyor? Tartışma yaratan fotoğrafa yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'den son dakika 24 Haziran seçim sonuçları açıklaması!

CHP'den son dakika 24 Haziran seçim sonuçları açıklaması!

24 Haziran Osmaniye cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçim sonucu

24 Haziran Osmaniye cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçim sonucu

Yalova 24 Haziran seçim sonuçları! Yalova cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonuçları sonucu

Yalova 24 Haziran seçim sonuçları! Yalova cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonuçları sonucu

Almanya ve Amerika'da seçim sonuçları! Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi oy oranları!

Almanya ve Amerika'da seçim sonuçları! Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi oy oranları!

Niğde'de İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu adliyede yangın çıktı

Niğde'de İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu adliyede yangın çıktı

Suruç 24 Haziran seçim sonuçları! Şanlıurfa Suruç cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonucu

Suruç 24 Haziran seçim sonuçları! Şanlıurfa Suruç cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonucu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.