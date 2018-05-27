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24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 27.05.2018 08:47 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için geri sayım sürerken liderlerin ve partilerin oy oranları merak ediliyor. Anket şirketleri 2018 seçimleriyle ilgili neredeyse her gün bir anket paylaşırken, bir oran da T24 yazarı Yalçın Doğan'dan geldi.

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Türkiye 24 Haziran'da hem cumhurbaşkanını belirlemek hem de milletvekillerini seçmek için sandık başına gidiyor. Bir aydan kısa bir süre kala liderler yavaş yavaş meydanalara inerken anket şirketleri de 2018 seçimleriyle ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda liderlerin ve partilerin oy oranlarını paylaşıyor.

T24 yazarı Yalçın Doğan da "Muharrem İnce birinci, Tayyip Erdoğan yirmi birinci" başlıklı bugünkü köşe yazısında, 24 Haziran seçimlerine giderken oluşan siyasi atmosferi değerlendirirken aynı zamanda da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı.

'GALİBA BİR ŞEYLER DEĞİŞİYOR'

"Galiba bu sefer bir şeyler değişiyor. Bu sefer Türkiye galiba bir değişime gebe gibi. Kimseyi gaza getirmek istemiyorum, kendim de gelmek istemiyorum ama, gözümüzün önündeki olaylar bize farklı bir tablo çizmeye başlıyor." ifadelerini kullanan Doğan, Muharrem İnce'nin oy oranı için "sanki almış başını gidiyor." diye yazdı.

'YÜZDE 30'LARA DAYANMIŞ'

Ufukta ikinci tur olduğunu belirten Doğan, "Güvenilir bir araştırma şirketi İnce’nin oylarının CHP’nin klasik oy oranını aştığını söylüyor. İnce yüzde 30’lara dayanmış bulunuyor. Bu ikinci turun habercisi gibi. Hatta, daha ötesi gibi." ifadelerine yer verdi.


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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Değişim şart 16 senedir bıktık aynı yemeği yemekten
Akşeneri seviyorum ama bu adamın hakkından ince gelir.. Zaten oyum iyi parti ve inceye...
Bıktık artık
tayyibin karşısında ince kaldığı sürece ,tayyip her türlü yer inceyi...tayyibin korkusu meralden...
Hayaller ve gerçekler!
umudumuz akşener umudumuz muharrem ince
Olması gereken bu zaten çünkü o artik chp li degil yakasında bayrak rozeti ile herkesin cumhurbaşkanı olacak bir partinin degil.İNŞALLAH
Sonuç CUMHURBAKANI Recep Tayyip ERDOĞAN olunca da gelsin hakaretler gitsin makarnalar... CHP'ye Genel Başkan olmaya layık görülmeyen bir kişiyi CUMHURBAŞKANI olarak itelemek de CHP ZİHNİYETİne has bir halkı bilmezliktir. "LaiklikEldenGidiyeah"
dogru en az 30 da iyi partide var insallah erdogan gidiyor
at yalanı derler buna :))9
bizim evden 4 oy sana
İnşallah... Rabbim memleketimiz için hayırlısını versin... ilk başlarda benim de umudum yoktu ama, Muharem İnce götürecek gibi gözüküyor... Hayırlısı diyelim..
kendi gönlünden geçen bir anket...... KOCAMAN BİR FARKLA ERDOĞAN GELECEK gerisi hikaye.......
anketler maalesef doğru olmadığı gün gibi ortada . neden yalan yanlış haberler paylaşılır anlamadım gitti. Ak partinin ölüsü %45 MHP : %8 = %53 İYİ PARTİ : %12 CHP : % 17 16 yıldır doğru bir tane anket paylaşamamış anketörlerin haberleri 1. sayfadan verilmez.
16 yıllık cv ye bakıyorum muharrem ince veya akşener diyorum
trafoya hayvan girmezse ilk turda seçilen olmaz, ikinci turda akşener - ince finalini bekliyorum
Hadi inşallah.
ben hayatımda ilk defa bir sol lidere oy vereceğim. neden bilmiyorum ama bana samimi geliyor. ama yinede vatana millete hayırlı olan kimse o gelsin inşallah.
kimin seçildiğinin hiç önemi yok; ama kimin seçilemediği çok önemli
Aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş... merrreeemmmmm Allah zalimlere fırsat vermesin..
TV programında da çok başarılıydı. İzlemeyenler videosun bakabilir.
Mynet benim hiçbir yorumumu yayımlamıyorsun neden çokmu doğru söylüyorum
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