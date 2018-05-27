24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Türkiye 24 Haziran'da hem cumhurbaşkanını belirlemek hem de milletvekillerini seçmek için sandık başına gidiyor. Bir aydan kısa bir süre kala liderler yavaş yavaş meydanalara inerken anket şirketleri de 2018 seçimleriyle ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda liderlerin ve partilerin oy oranlarını paylaşıyor.

T24 yazarı Yalçın Doğan da "Muharrem İnce birinci, Tayyip Erdoğan yirmi birinci" başlıklı bugünkü köşe yazısında, 24 Haziran seçimlerine giderken oluşan siyasi atmosferi değerlendirirken aynı zamanda da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı.

'GALİBA BİR ŞEYLER DEĞİŞİYOR'



"Galiba bu sefer bir şeyler değişiyor. Bu sefer Türkiye galiba bir değişime gebe gibi. Kimseyi gaza getirmek istemiyorum, kendim de gelmek istemiyorum ama, gözümüzün önündeki olaylar bize farklı bir tablo çizmeye başlıyor." ifadelerini kullanan Doğan, Muharrem İnce'nin oy oranı için "sanki almış başını gidiyor." diye yazdı.

'YÜZDE 30'LARA DAYANMIŞ'



Ufukta ikinci tur olduğunu belirten Doğan, "Güvenilir bir araştırma şirketi İnce’nin oylarının CHP’nin klasik oy oranını aştığını söylüyor. İnce yüzde 30’lara dayanmış bulunuyor. Bu ikinci turun habercisi gibi. Hatta, daha ötesi gibi." ifadelerine yer verdi.



