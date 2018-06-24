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24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Diyarbakır seçim sonuçları

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 18:52 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçları belli olmaya başladı. Diyarbakır'daki son verilere göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Selahattin Demirtaş önde gidiyor.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Diyarbakır seçim sonuçları

24 Haziran Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, sandıkların şu ana kadar yüzde 21.81'i açıldı.

Şu ana kadar Selahattin Demirtaş yüzde 57.70, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34.77, Muharrem İnce 5.66, Meral Akşener yüzde 1.13 oy oranına sahip.

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLLİĞİ SONUÇLARI

24 Haziran seçim sonuçları belli olmaya başladı. Diyarbakır'daki son verilere göre, milletvekilliği seçimlerinde HDP önde gidiyor.

24 Haziran Diyarbakır Millettvekiliği seçim sonuçlarına göre, sandıkların şu ana kadar yüzde 24.95'i açıldı.

Şu ana kadar HDP yüzde 56.64, AK Parti yüzde 29.82 oy oranına sahip.

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