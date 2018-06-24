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24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 18:18 | Son Güncelleme

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanma işlemleri saat 17:00'de sona erdi. Açılan ilk sandıklardan da seçim sonuçları gelmeye başladı. İlk seçim sonuçlarına göre hangi cumhurbaşkanı adayı ne kadar oy aldı? İşte oy dağılımı.

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

Sandıkların kapanmasının ardından ilk seçim sonuçları gelmeye başladı.

24 HAZİRAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ İLK SEÇİM SONUÇLARI

Sandıkların yüzde 33'ü açıldı. Gelen ilk seçim sonuçlarına göre oy dağılımları şöyle gerçekleşti.

Recep Tayyip Erdoğan: 57,59

Muharrem İnce: 27,89

Meral Akşener: 7,50

Selahattin Demirtaş: 5,90

Temel Karamollaoğlu: 0,94

Doğu Perinçek: 0,19

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Birinci adayın kim olduğunu anlayabiliyorsunuz değil mi sosyalistler??
Seni başkan yaptırmayacağız erdoğan bıktık senden.
% 52 ye ayarlayacaklar demekki söylenti değilmiş
Yine 66 dan başladı 68 den düşüp 51 de zor durmuştu bu sefer 2 eksik başladı demekki 49 en iyisi olacak
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