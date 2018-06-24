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24 Haziran'da tutuklu FETÖ üyeleri hangi cumhurbaşkanı adayına ve hangi partiye oy verdiler?

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 23:37 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin de yer aldığı Sincan ile Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki cezaevlerinde bulunan tutukluların, cumhurbaşkanı seçimindeki tercihi CHP'nin adayı Muharrem İnce oldu.

24 Haziran'da tutuklu FETÖ üyeleri hangi cumhurbaşkanı adayına ve hangi partiye oy verdiler?

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sincan Cezaevi yerleşkesinde bulunan F, L ve T tipi kapalı cezaevlerindeki tutuklular da sandık başına giderek oy kullandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yer alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk ile sözde "yurtta sulh konseyi"nin üyesi oldukları tespit edilen darbeci askerlerin de aralarında bulunduğu cezaevlerinde cumhurbaşkanı seçiminde çoğunlukla İnce'ye oy çıktı.

Cezaevlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce 2 bin 926 oy aldı.

Bu cezaevlerinde Meral Akşener'e 734, Recep Tayyip Erdoğan'a 755, Temel Karamollaoğlu'na ise 99 oy verildi. Selahattin Demirtaş'ı 164, Doğu Perinçek'i ise 7 tutuklu tercih etti.

GENEL SEÇİMLERDE EN ÇOK OYU CHP ALDI

Milletvekili genel seçiminde ise bu cezaevlerinden en çok oyu alan parti CHP oldu.

Cezaevlerinde CHP'ye bin 730 oy verilirken, tutuklulardan 856'sı MHP, 211'i ise AK Parti'den yana tercih kullandı.

İYİ Parti'ye verilen oy sayısı 658 olurken, HDP 816 oy aldı. Saadet Partisinin aldığı oy sayısı ise 342 oldu. Bu cezaevlerinde Vatan Partisi bir, HÜDAPAR 3 tutuklu tarafından tercih edildi.

SİLİVRİ'DE EN ÇOK OYU ALAN CUMHURBAŞKANI ADAYI İNCE

FETÖ tutuklularının da yer aldığı Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki cezaevlerinde de 4 bin 289 oyla en çok oyu alan cumhurbaşkanı adayı İnce oldu.

Silivri'deki L tipi kapalı cezaevlerinde bin 768 tutuklu Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin 45 tutuklu ise Akşener'den yana tercih kullandı.

Karamollaoğlu 153, Perinçek ise 11 oy aldı. Demirtaş'ın oy sayısı ise bin 899 olarak belirlendi.

SİLİVRİ'DE HDP'YE 4 BİN OY ÇIKTI

Silivri cezaevlerinde en çok oyu alan parti ise 4 bin 39 oyla HDP oldu. CHP bin 738 oy alırken, MHP'ye de bin 442 oy verildi. İYİ Parti 793 tutuklu tarafından tercih edilirken, Saadet Partisi 398 oy aldı.


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