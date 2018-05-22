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24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesinde yer almamıştı... Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!

SEÇİM HABERLERİ  | 22.05.2018 12:16 | Son Güncelleme

AK Parti'nin 24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesinde yer almayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten son dakika açıklaması geldi. İşte Şimşek'in Twitter hesabından yaptığı açıklamanın ayrıntıları...

24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesinde yer almamıştı... Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesinde yer almayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

"Özenle ve dikkatle belirlenmiş listelerde yer alan partimizin 27. dönem milletvekili adaylarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

Sürecin zaferle taçlanmasını temenni ediyorum; hayırlı, uğurlu olsun.

Durmak yok yola devam..." ifadelerini kullandı.

mehmet-simsek

2007-2015 yılları arasında 3 kez Gaziantep bir kez de Batman'dan milletvekili seçilen ve 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yapan Mehmet Şimşek, 65'inci hükümette ise Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile birlikte Kabine'den AB Bakanı Ömer Çelik, Sanayi Bakanı Faruk Özlü, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi AK Parti listelerinde yer almadı.

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
dava arkadaşlığı bu işte helal olsun sana mehmet şimşek
Ekonomi kötü ben kaçayım. Daha dur karpuz kesecektik.
doları 10 tl.yapana kadar devam diyorlar
yada tamam de ğörelim seni yarın içerde olursun fetodan
Maliyeden anlayan bir Maliye Bakanı gelir inşallah..
@serkan_1994_kngai Yalnız maliye mi? Eğitim? Sağlık? Dış Politika? Sosyal Devlet? İç barış? Demokrasi? Adalet? Tarım? Ekonomi? daha sayılacak bir şey kalmadı. Özetle saygın devlet olmak istiyoruz. Bu da bugüne değin AKP ile olmadı, bundan sonra AKP ile hiç olmaz. Onun için oyunuzu kime verirseniz verin AKP ye vermeyin. (MHP ye bile verseniz olur yani.)
bunlar böyle tiwit attıkça sizler çatlıyorsunuz değilmi
İstersen yazma..Yusuf yusuf..!!!
Durmak yok yola devam demiş ama yol bitti,kaynak bitti, satacak bir şans oyunları ile bazı madenler kaldı. Duvara tosladık. İyisimi kaçayım üstüme kalmasın açıklaması gibi geldi bana...
ÜLKEYİ BATIRDINIZ DAHA NEYİNE DEVAM HARAMI HELAL KILDINIZ ŞAŞALAR İÇİNDE YAŞAYIP OSMANLI GİBİ BATIRIP GİDİYORSUNUZ HARAM OLSUN BÜTÜN ÖDEDİĞİM VERGİLER AKP YE VE SİZE OY VERENLERE
Üstü çizili, italik, kalın, Microsoft Word yazı stilleri ????
Memedim ekonomi kötü demeyecektin.....
bu adam bence çok değerli özeleştiriye açık bir insandı üzüldüm umarım samimiyetsiz siyasetçilerin yerini bu tarz insanlar alır
birisiyle tersdüşme yoksa sen tepetaklak olursun
Ekonomiyi bilen,ekonomiyi okuyabilen bu dunyanın geri kalmış partisinin için de bir sen vardın.seni de yediler hee.
durmak yok dolar 10 lira olana kadar tüm halk çöpten ekmek toplayana kadar devam
Ekonomi kötü “Çatıyı onarmak gerek” dedi Reis bazı arkadaşlar ayağına sıkıyor deyip yol verdiler hayırlı olsun ŞİMŞEK
siz vatan millet devlet nedir bilirmisiniz
tabi sıkıntı yok daha iyibir yer ayarlayacaklardır sana merak etme
ha ha ha ha
AKP seçimi kesin kazanacağını düşünüyor demekki;bu bakanlar tekrar bakan olarak atanacak,böylece millet vekili sayılarıda azalmayacak
Ekonomi çadırı çökmüş sanki... Herkesin mi kapalı dosyası var onu merak ediyorum. İstifa et denilen Belediye Başkanları eyvallah deyip kaçtı. Üstü çizilen bakan ve vekiller eyvallah deyip kenara çekiliyor... Yediğiniz yeter mi deniliyor...
Ahhh ahhh içinizden geçenler olmadığını pekala biliyorum.
Ne davasi kardes sizde olsa olsa kan davası olur geç bu isleri...
Ekonomiyi çökertenlere guya ceza kesmisler ,sanayi ,maliye ve ekonomi bakanıni aday etmemiş dünya şeyisi.ülkeyi batırdınız inşallah asıl suçluyu seçimde def edecek millet
Mehmet Şimşek’i tebrik ediyoruz. Ak partinin bir CHP ya da herhangi bir parti olmadığını ispatladı. Kıskananlar çatlasın
Durmak yok memleketi peşkeş çekmeye devam yani ?
Bunlar listede olmayanlar. Bir de liste başı olanlar var. İddia o ki; bunlar listenin başına MOSTRALIK olarak konulmuş. (sanki çok önemli şahsiyetler) denilir ki, herkes oyunu kullandıktan sonra, örneğin saat 16.55 olduğunda adaylıktan çekilecekler, kabinede bakan olmayı bekleyeceklerMİŞ. Buradaki ana fikir tabi ki SEÇMENİ KANDIRMAK! "ümit fakirin ekmeği ye mehmek ye" hesabına gidiyorlar ama durum öyle gözükmüyor. 25 Haziranda İNCE BAŞKAN MİLLET İKTİDAR.
illa ki tekmeyi yiyeceksiniz yani son raddeye kadar bekleyerek ikbal u izzet kalma yana kadar
adami linc edicektiler daha ne desin o dedigi gun erken secim karari alsalardi simdiye piyasalar coktan rahatlamisti hak ederek gelen birinin daha siyasi hayati bitti tesekkurler Turkiye
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