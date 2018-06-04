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24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

SEÇİM HABERLERİ  | 04.06.2018 10:22 | Son Güncelleme

Remres Araştırma, 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı. Yapılan son ankette Cumhur İttifakı yüzde 44'ün altına düştü, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başa baş. İşte 24 Haziran erken seçim sonuçlarına ilişkin olarak yapılan son ankette partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının son oy oranları...

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Remres Araştırma, Saray İttifakı'nın oy oranının 43.9, Millet İttifakı'nın ise 43.5- 43.7 bandında olduğunu belirtti.

Diken.com.tr'den Minez Bayülgen'in şirketin genel müdürü Emre Şişmanlar ile yaptığı söyleşinin öne çıkan kısımları şöyle...

Mayıs sonu Haziran başını kapsayan bir anket çalışmanız oldu. Daha önceki anketlerinizde cumhur ve millet ittifaklarının oy oranı neydi, şimdi ne?

Cumhur ittifakı düşüyor, millet ittifakı yükseliyor. Mayıs başında ‘cumhur ittifakı' yüzde 44.2 iken şimdi yüzde 43.9'a geriledi. ‘Millet ittifakı'ysa yüzde 43.4 ile başlamıştı. Son ölçümlere göreyse 43.5- 43.7 bandında çıkıyor.

Millet ittifakı yükseliyor diyorsunuz ama hala başa baş bir tablo ortaya çıkıyor…

Evet, kafa kafaya bir yarış bu. Bu yüzden de Meclis'te ne cumhur ne de millet ittifakı 301'i buluyor. İttifakların dışındaki HDP de yüzde 12.1 çıkıyor.HDP, 7 Haziran seçimlerinde yüzde 13.12 oranında oy almıştı.

'HDP 7 HAZİRAN VE 1 KASIM ARASI BİR YERDE DURUYOR'

HDP, Güneydoğu'daki oylarını koruyor. Batı'daki oylarda küçük bir düşüş var. Örneğin İstanbul'da 11.9'a indi. 7 Haziran'daysa bu rakam biraz daha yüksekti. Özetle HDP, 7 Haziran ve 1 Kasım arasında bir yerde duruyor.

Batı'daki seçmenden, baraj riski nedeniyle HDP'ye destek gelir mi?

Evet, sadece "Aman baraj altı kalmasın" diyerek HDP'ye oy verecek bir miktar seçmen var. Ancak biz ve pek çok şirket de HDP'nin gayet rahat baraj üstünde olduğunu görüyoruz.

'HDP SEÇMENİ TAKTİK OY KULLANACAK'

CHP ile HDP arasında bir oy gecişkenliği var mı?

Var. Muharrem İnce faktörü ve HDP'nin olası bir baraj riski karşısında hareket eden bir CHP-HDP seçmeni görüyoruz. Kimi HDP'li, Selahattin Demirtaş'ın ikinci tura kalmasını gerçekçi bulmuyor. Bu yüzden ilk turda milletvekili seçimlerinde partisi HDP'ye, cumhurbaşkanlığında da İnce'ye oy verecek. Benzer durum CHP tabanında da var. "Benim cumhurbaşkanı adayım İnce'dir ama barajı mutlaka geçmesi gerekir, oyum HDP'ye" diyen de bir CHP kitlesi oluştu.

'İNCE GÜNEYDOĞU'DAN CİDDİ OY ALACAK'

CHP ve HDP arasındaki oy geçişkenliği Türkiye'nin hangi bölgesinde daha çok ortaya çıkıyor?

Bu konuda şaşırtıcı sonuçlar alıyoruz… Örneğin, CHP'nin bir adayı olarak Muharrem İnce'nin Güneydoğu bölgesinden çok ciddi bir oy almasını bekliyoruz.CHP'nin yaptırdığı anketlere göre Erdoğan'ın karşısında İnce, İyi Parti'nin anketlerine göreyse Erdoğan karşısında Akşener ikinci tura kalıyor. Sizde ne çıktı?

Bizim sonuçlarımıza göre ilk turda Tayyip Erdoğan 42.2, Muharrem İnce 24.6, Meral Akşener 16.9, Selahattin Demirtaş, 12.3 Temel Karamollaoğlu 3.8, Doğu Perinçek de 0.2 oy alıyor.

İkinci turda nasıl bir dağılım var?

Erdoğan ve İnce kalırsa, Erdoğan yüzde 42.2, İnce yüzde 41.9 ile başlıyor. Erdoğan- İnce finalinde kararsızlar 9.4; oy vermem diyenlerse 6.5.

Kararsızlar dağıtıldığında ne oluyor?

Matematiksel olarak yüzde 51,52 gibi bir oyla Tayyip Erdoğan çıkıyor. Ancak kararsızları dağıtamayız. Sağlıklı olmaz.

Neden?

HDP seçmeninin ne yapacağını bilmiyoruz. Ayrıca 24 Haziran akşamı Meclis'te hiçbir ittifakın çoğunluğu alamadığını görüyoruz. Bu durumun seçmen üzerinde ikinci tur için nasıl bir psikoloji yaratacağını da kestiremiyoruz.

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Oylar başa baş ise Erdoğan götürür hile ile belli oldu.
kim ne yaparsa yapsın HDP barajı aşacak DEMİRTAŞ ikinci tura kalacak GENÇLİK bunun farkında
oyum inceye akp ye oy vermiş biri olarak..!!! adam tek başına akp ve havuz medyasını alaşağı ediyor.. işte gerçek muhalefet...!!! parti oyum ise hdp ye,,sadece barajı aşsınlar diye...!!!
MUHTEŞEMMMM.... Hırsızlara, ahlaksızlara, din istirmarcılarına, Utanmazlara, dünya için ahiretini satanlara, herkese terörist muamelesi yaparak ülkeme yüz yılın en ağır darbesini vuranlara, başkalarına devlete sızmış diyerek kendileri devletin her kademesine sızan ve yandaşa devleti peşkeş çekenlere GÜLE GÜLE...Cehenneme kadar yolunuz var.....
ALLAHIN İZNİYLE BU ZİHNİYETE DUR DİYECEZ ARTIK TAMAM
Kazanan inşallah belli tanıdığım her 10 kişiden 6 devam diyorlar 2 kararsız çıkıyor bu demek oluyorki çok şükür rabbim milletimeze yine iyi günleri gösterecek.
Anketi yapan firma Muharrem İnce nin oylarını yüksek gösteriyor yada bunlar birşey bilirmiyor
bu sefer tamam tırı vırı hepsi ..
yalancıyı
Kürt seçmen yine yanıltmayacak referandum da belirlediği gibi akp ye oyunu verecek sonra ağlayacaklar böyle oluyor şöyle oluyor diye.
eski bir akpli olarak oyum muharrem inceye
bence doğru bir tesbit örneğin kendimden örnek versem HDP seçmeniyim haliyla HDP ye oyumu atarim ama ikinci turda kesinlikle muharem ince diyeceğiz.
16 yıldır yaptıklarımız önümüzdeki 16 yılda yapacaklarımızın teminatıdır.
seçim kazanmanın tek yolu eyt nin haklarını vermek
Hdp den chp ye geçişi anlıyorum da nasıl bir insan chp ye gönül verip nedeni ne olursa olsun hdp ye oy verir...Bazen bütün o güzel sözlerin bizim için söylendiğine emin olamıyorum...
aksama kadar yalan dolan haber yapmaktan usanmadiniz ya her secim ayni sey yok chp yok meral gercegi gormemekte carptirmakta yalanda bu israr neden degerinizi dusurmekten baska bir ise yaramiyor haberleriniz.
BIRAKIN BU İŞLERİ REİS ALAYINIZI PATLATACAK SELAM OLSUN BÜYÜK BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞANA
DAYAN MİLLET,BİZ GELİYORUZ!!! T A M A M...
hayalle yasarken gercek dunyada zamani icmisiniz haberiniz yok.bikmadiniz her secimde yerle bir olmaktan.
Bu araştırma şirketleride boş beleş işler biri %50.4 verir biri %40 verir suyunu çıkardılar iyice. Vatan millete kim hayırlı gelecekse o kazansın inşallah
Herşey tam da RTE nin istediği gibi gidiyor.O zaten HDP barajı aşarsa Cumhur ittifakının azınlığa düşeceğini biliyor.Hile olursa Doğu ve G.Doğuda olacak. Derdi kendini kurtarmak.CB seçiminin2.tura kalacağını biliyor. Rakip olarak SN.İnceyi istiyor. 2.tur öncesi içki içmesi dahil tüm açıklarını ortaya döküp AKP ye oy vermeyen muhafazakar kesimin önünü kesecek. Tek korkusu Akşener.2.Tura Akşener çıkarsa bilinçli sol oylar tereddütsüz Akşenere gidecek ve RTE kaybedecek.İşte bu yüzden İnce ile uğraşıyor gibi yaparak kendi medyasında bile onu parlatıyor.Yenebileceğini biliyor.Çözüm sanki Akşener..
MİLLETİN ANKETİ AB VE ABD NİN POFPOFU VE YANLI MEDYANIN UYDURMASI RAKAMDIR.ÖZELLİKLE HDP ÇOK KOLLANIYOR. YEMEZLER.
İnce birinci çıkarsa, erdoğan ikinci turda çekilir. Peki! o zaman ne olacak? En çok oy alan ilk iki aday kalacaktı. Erdoğan çekilirse, seçim referandum mu olacak? Biraz da buna kafa yoğuralım.
HİLE YAPAN MÜSLÜMANLIKTAN ÇIKAR!!!T A M A M.
ince anca tavuk besler
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