24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Remres Araştırma, Saray İttifakı'nın oy oranının 43.9, Millet İttifakı'nın ise 43.5- 43.7 bandında olduğunu belirtti.
Diken.com.tr'den Minez Bayülgen'in şirketin genel müdürü Emre Şişmanlar ile yaptığı söyleşinin öne çıkan kısımları şöyle...
Mayıs sonu Haziran başını kapsayan bir anket çalışmanız oldu. Daha önceki anketlerinizde cumhur ve millet ittifaklarının oy oranı neydi, şimdi ne?
Cumhur ittifakı düşüyor, millet ittifakı yükseliyor. Mayıs başında ‘cumhur ittifakı' yüzde 44.2 iken şimdi yüzde 43.9'a geriledi. ‘Millet ittifakı'ysa yüzde 43.4 ile başlamıştı. Son ölçümlere göreyse 43.5- 43.7 bandında çıkıyor.
Millet ittifakı yükseliyor diyorsunuz ama hala başa baş bir tablo ortaya çıkıyor…
Evet, kafa kafaya bir yarış bu. Bu yüzden de Meclis'te ne cumhur ne de millet ittifakı 301'i buluyor. İttifakların dışındaki HDP de yüzde 12.1 çıkıyor.HDP, 7 Haziran seçimlerinde yüzde 13.12 oranında oy almıştı.
'HDP 7 HAZİRAN VE 1 KASIM ARASI BİR YERDE DURUYOR'
HDP, Güneydoğu'daki oylarını koruyor. Batı'daki oylarda küçük bir düşüş var. Örneğin İstanbul'da 11.9'a indi. 7 Haziran'daysa bu rakam biraz daha yüksekti. Özetle HDP, 7 Haziran ve 1 Kasım arasında bir yerde duruyor.
Batı'daki seçmenden, baraj riski nedeniyle HDP'ye destek gelir mi?
Evet, sadece "Aman baraj altı kalmasın" diyerek HDP'ye oy verecek bir miktar seçmen var. Ancak biz ve pek çok şirket de HDP'nin gayet rahat baraj üstünde olduğunu görüyoruz.
'HDP SEÇMENİ TAKTİK OY KULLANACAK'
CHP ile HDP arasında bir oy gecişkenliği var mı?
Var. Muharrem İnce faktörü ve HDP'nin olası bir baraj riski karşısında hareket eden bir CHP-HDP seçmeni görüyoruz. Kimi HDP'li, Selahattin Demirtaş'ın ikinci tura kalmasını gerçekçi bulmuyor. Bu yüzden ilk turda milletvekili seçimlerinde partisi HDP'ye, cumhurbaşkanlığında da İnce'ye oy verecek. Benzer durum CHP tabanında da var. "Benim cumhurbaşkanı adayım İnce'dir ama barajı mutlaka geçmesi gerekir, oyum HDP'ye" diyen de bir CHP kitlesi oluştu.
'İNCE GÜNEYDOĞU'DAN CİDDİ OY ALACAK'
CHP ve HDP arasındaki oy geçişkenliği Türkiye'nin hangi bölgesinde daha çok ortaya çıkıyor?
Bu konuda şaşırtıcı sonuçlar alıyoruz… Örneğin, CHP'nin bir adayı olarak Muharrem İnce'nin Güneydoğu bölgesinden çok ciddi bir oy almasını bekliyoruz.CHP'nin yaptırdığı anketlere göre Erdoğan'ın karşısında İnce, İyi Parti'nin anketlerine göreyse Erdoğan karşısında Akşener ikinci tura kalıyor. Sizde ne çıktı?
Bizim sonuçlarımıza göre ilk turda Tayyip Erdoğan 42.2, Muharrem İnce 24.6, Meral Akşener 16.9, Selahattin Demirtaş, 12.3 Temel Karamollaoğlu 3.8, Doğu Perinçek de 0.2 oy alıyor.
İkinci turda nasıl bir dağılım var?
Erdoğan ve İnce kalırsa, Erdoğan yüzde 42.2, İnce yüzde 41.9 ile başlıyor. Erdoğan- İnce finalinde kararsızlar 9.4; oy vermem diyenlerse 6.5.
Kararsızlar dağıtıldığında ne oluyor?
Matematiksel olarak yüzde 51,52 gibi bir oyla Tayyip Erdoğan çıkıyor. Ancak kararsızları dağıtamayız. Sağlıklı olmaz.
Neden?
HDP seçmeninin ne yapacağını bilmiyoruz. Ayrıca 24 Haziran akşamı Meclis'te hiçbir ittifakın çoğunluğu alamadığını görüyoruz. Bu durumun seçmen üzerinde ikinci tur için nasıl bir psikoloji yaratacağını da kestiremiyoruz.
Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu
Zahide Yetiş'e dolandırıcı şoku! Doktorlar ortaya çıkardı
FETÖ'cülerin eşleriyle görüşme kayıtlarında '2. darbe' hayali dikkat çekti
Guatemala’da yanardağ patlaması: 25 ölü, yüzlerce yaralı
Katiller, kurbanlarının son anlarını böyle fotoğrafladı
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
Aldatıldığını okuduğu kitaptan öğrendi!
HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı
Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 25 yorum