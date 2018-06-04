24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

HDP, Güneydoğu'daki oylarını koruyor. Batı'daki oylarda küçük bir düşüş var. Örneğin İstanbul'da 11.9'a indi. 7 Haziran'daysa bu rakam biraz daha yüksekti. Özetle HDP, 7 Haziran ve 1 Kasım arasında bir yerde duruyor.

Evet, kafa kafaya bir yarış bu. Bu yüzden de Meclis'te ne cumhur ne de millet ittifakı 301'i buluyor. İttifakların dışındaki HDP de yüzde 12.1 çıkıyor.HDP, 7 Haziran seçimlerinde yüzde 13.12 oranında oy almıştı.

Mayıs sonu Haziran başını kapsayan bir anket çalışmanız oldu. Daha önceki anketlerinizde cumhur ve millet ittifaklarının oy oranı neydi, şimdi ne?

Diken.com.tr'den Minez Bayülgen'in şirketin genel müdürü Emre Şişmanlar ile yaptığı söyleşinin öne çıkan kısımları şöyle...

Batı'daki seçmenden, baraj riski nedeniyle HDP'ye destek gelir mi?

Evet, sadece "Aman baraj altı kalmasın" diyerek HDP'ye oy verecek bir miktar seçmen var. Ancak biz ve pek çok şirket de HDP'nin gayet rahat baraj üstünde olduğunu görüyoruz.

'HDP SEÇMENİ TAKTİK OY KULLANACAK'

CHP ile HDP arasında bir oy gecişkenliği var mı?

Var. Muharrem İnce faktörü ve HDP'nin olası bir baraj riski karşısında hareket eden bir CHP-HDP seçmeni görüyoruz. Kimi HDP'li, Selahattin Demirtaş'ın ikinci tura kalmasını gerçekçi bulmuyor. Bu yüzden ilk turda milletvekili seçimlerinde partisi HDP'ye, cumhurbaşkanlığında da İnce'ye oy verecek. Benzer durum CHP tabanında da var. "Benim cumhurbaşkanı adayım İnce'dir ama barajı mutlaka geçmesi gerekir, oyum HDP'ye" diyen de bir CHP kitlesi oluştu.

'İNCE GÜNEYDOĞU'DAN CİDDİ OY ALACAK'

CHP ve HDP arasındaki oy geçişkenliği Türkiye'nin hangi bölgesinde daha çok ortaya çıkıyor?

Bu konuda şaşırtıcı sonuçlar alıyoruz… Örneğin, CHP'nin bir adayı olarak Muharrem İnce'nin Güneydoğu bölgesinden çok ciddi bir oy almasını bekliyoruz.CHP'nin yaptırdığı anketlere göre Erdoğan'ın karşısında İnce, İyi Parti'nin anketlerine göreyse Erdoğan karşısında Akşener ikinci tura kalıyor. Sizde ne çıktı?