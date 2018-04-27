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24 Haziran erken seçim yaklaşıyor! Peki yeni oy pusulası nasıl olacak? İşte detaylar...

SEÇİM HABERLERİ  | 27.04.2018 19:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusulalarının şekli netleşiyor.

24 Haziran erken seçim yaklaşıyor! Peki yeni oy pusulası nasıl olacak? İşte detaylar...

Anayasa değişikliğinin 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasında kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle başlayacak.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri aynı günde gerçekleştirilecek. Seçmenler, sandıkta iki ayrı oy pusulasına tercihte bulunarak, cumhurbaşkanını ile TBMM'de görev yapacak milletvekillerini belirleyecek.

Oy pusulalarından birisi cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.

Bu başlık altında Türkiye'de ilk kez cumhurbaşkanının halkın oyuyla belirlendiği 10 Ağustos 2014'deki seçimlerde olduğu gibi cumhurbaşkanı adaylarının isimleri ve fotoğrafları bulunacak. Bu oy pusulasında partilerin logoları ve yaptıkları ittifakların unvanları olmayacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri, çekilecek kura sonucu tespit edilecek.

11 PARTİNİN TAMAMI PUSULADA OLACAK

Seçmenler, diğer oy pusulasına oy vererek de TBMM'de 27. Dönem'de görev yapacak milletvekillerini belirleyecek.
Bu pusulada Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararıyla seçimlerine girmelerine karar verilen AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi ile HÜDA PAR bulunacak.

İttifak yapan partiler, ittifak unvanları altında yan yana yer alacak. Partilerin logoları, isimleri, genel başkanlarının adları ile partiler için ayrılan her sütunun altında, milletvekili adaylarının isimleri de belirtilecek. Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak. (AA)

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