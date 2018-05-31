24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , Habertürk TV'de, Didem Arslan Yılmaz modarötörlüğünde, Nagehan Alçı, Gürkan Hacır ve Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı. Program, 44.13'lük izlenme oranıyla reyting rekoru kırdı. Aynı kanalda Pazartesi akşamı soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayını ise Survivor ve dizilerin gerisinde kalarak 11,21 reyting almıştı.

FOX TV'de Fatih Portakal'ın moderetörlüğünde canlı yayına katılan HDP'li Pervin Buldan ile Sezai Temelli ise yüzde 28,28 reyting oranı ile Muharren İnce'yi takip etti.

ERDOĞAN REYTİNGTE ÇUKUR VE SURVIVOR'I GEÇEMEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş'in sorularını yanıtlamıştı. Pazartesi günü yayınlanan program 11,21'lik reytingle Survivor ve Çukur dizisinin gerisinde kaldı.



