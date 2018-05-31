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24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

SEÇİM HABERLERİ  | 31.05.2018 19:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayları 24 Haziran erken seçimi için çalışmalarını sürdürürken, yarış televizyon programlarındaki reyting rakamlarına da yansıdı. İşte Habertürk yayınına çıkan Erdoğan ve İnce, FOX TV'ye çıkan HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin reyting yarışının sonuçları...

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , Habertürk TV'de, Didem Arslan Yılmaz modarötörlüğünde, Nagehan Alçı, Gürkan Hacır ve Bülent Aydemir'in sorularını yanıtladı. Program, 44.13'lük izlenme oranıyla reyting rekoru kırdı. Aynı kanalda Pazartesi akşamı soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayını ise Survivor ve dizilerin gerisinde kalarak 11,21 reyting almıştı.

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FOX TV'de Fatih Portakal'ın moderetörlüğünde canlı yayına katılan HDP'li Pervin Buldan ile Sezai Temelli ise yüzde 28,28 reyting oranı ile Muharren İnce'yi takip etti.

ERDOĞAN REYTİNGTE ÇUKUR VE SURVIVOR'I GEÇEMEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş'in sorularını yanıtlamıştı. Pazartesi günü yayınlanan program 11,21'lik reytingle Survivor ve Çukur dizisinin gerisinde kaldı.

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
RECEP TAYYIP ERDOGAN
nagehan alçıyı da yanına baş danışman yapar.. seni de yalakalık tan maaşa bağlar...!!!
DUNYA LIDERI UZUN ADAM...
kalıbımı basıyorum. eğer bir katakulli olmazsa Muharrem İnce net yeni CB. ama hırsızlık akplilerin kanında var. Bu sefer öldürseler dahi sandıklar verilmeyecek..
@hodri.meydan1 senin gibi çamurlar chpklda bitmez ülkenın 80 yılını çaldınız turban diye 17 secim kaybettınız buda18plur
@hodri.meydan1 nasıl bir kafa yapın var hangi dünyada yaşıyorsun anlamak zor sadece buradan ve fox tv den haber seyrediyorsan kafa yapmış olabilirler
çünkü muharrem yeni ve millet ne konuşacağını merak ediyor ben şahsen ak partili olarak muharrem i izledim ve bir kez daha reis e oy atmam gerektiğini anladım
@interactive85 demek ki izlemişsin ama dinlememişsin ben sahsen kararımı değistirdim
ince ince geliyoruz Allah'ın izniyle
hdp bu ulkenin vicdanidir,vicdaninizdaki zincirleri kirin artik...
her hdp denildiğinde evet vicdanımız kanıyor. Onca can alan bu teröristlerin bu makamda ne işi var diye!
@tuncaykaya60 Biz de dersimi zilanı roboskiyi şeyh saidi andığımızda sizle aynı ülkede yaşamaktan utanıyoruz işide sempati duyan davutoğlunu görünce midemiz bulanıyor öfkeli bir kaç sünni genç !
@bedirxan1842 şeh saidi niye anıyorsunki fetöden ne farkı var
geliyor gariban tamam
Biz televizyonu açar düşmanın son haline bakarız ama sandıkta oyumuz RTE, reytingler sizi yanıltmasın.
YAHU KIYAS YAPMAK YANLIŞ İNCE KİM BEN TANIMIYORUM
Demekki artık halk bıktı..değişim istiyor.. bir ortadoğu rejimi olmamak için parlementer sistem istiyor..suriyeli afganlı istemiyor,,kavga istemiyor huzur istiyor...
Sonuna kadar Muharrem İNCE!
Millet artık bıktı Erdoğan'dan Hep aynı şeyleri tekrar ediyor. Hep bağrış çağrış hep hakaret. Nezaketsiz ve itici bir adam.
İnce gerçekten güzel konusuyor
hangi dünyanın lideri olduğu belli??? ha bu arada dünyada liderler sıralamasında 68. bilinde ona göre konuşun.
tayyip seni takan yok artik farkindasin herseyin son kivranislarin bunlar bittin tükendin
ERDOĞAN BEKLEYİN 24 haziranı
yarın yüzünüz portakal gibi olmasın dikkat edin, hatırlıyorum yüzünüzün portakala döndüğü günü (1 kasım 2015)
millet aynı şeyleri duymaktan bıktı artık haberiniz olsun geliyoruz ince ince
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