24 Haziran erken seçimi öncesi İYİ Parti milletvekilliği aday adaylığı sayısında MHP'yi geçti

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre milletvekili aday adaylığı başvurularında İYİ Parti, MHP'yi geçti.
ABDULLAH AĞAR MHP'DEN ADAY ADAYI OLMUŞTU
22 Ocak'ta MHP'nin Kızılcahamam kampında; küresel, bölgesel, kavramsal risk tehditleri ve çözüm yolları ile Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı üzerine sunum yapan bordo bereli güvenlik uzmanı Abdullah Ağar MHP'den Ankara milletvekili aday adayı oldu. Devlet Bahçeli'nin teklifi üzerine adaylık başvurusu yapan Ağar, 4 yıl Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Irak Büyükelçiliği'nde “danışman” olarak görev yaptıktan sonra 2014'de emekli olmuştu. TSK üstün cesaret ve feragat madalyası ile harekat çelik beratı sahibi Ağar'ın 7 kitabı bulunuyor.
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