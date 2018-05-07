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24 Haziran erken seçimi öncesi İYİ Parti milletvekilliği aday adaylığı sayısında MHP'yi geçti

SEÇİM HABERLERİ  | 07.05.2018 17:48 | Son Güncelleme

FETÖ’ye 2001 yılında “F Tipi” adını koyan eski Polis Müdürü Adil Serdar Saçan İYİ Parti’den, güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar ise MHP’den milletvekili aday adayı oldu. Uzun dönem Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Muhabirleri Derneği Başkanlığı yapan gazeteci Orhan Uğuroğlu da tercihini İYİ Parti’den yana kullandı. Milletvekili aday adaylığı başvurularında İYİ Parti, MHP’yi geçti. MHP’ye bin 810 başvuru yapıldı. İYİ Parti’den ise 2 bin 511 kişi aday oldu.

24 Haziran erken seçimi öncesi İYİ Parti milletvekilliği aday adaylığı sayısında MHP'yi geçti

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre milletvekili aday adaylığı başvurularında İYİ Parti, MHP'yi geçti.

ABDULLAH AĞAR MHP'DEN ADAY ADAYI OLMUŞTU

22 Ocak'ta MHP'nin Kızılcahamam kampında; küresel, bölgesel, kavramsal risk tehditleri ve çözüm yolları ile Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı üzerine sunum yapan bordo bereli güvenlik uzmanı Abdullah Ağar MHP'den Ankara milletvekili aday adayı oldu. Devlet Bahçeli'nin teklifi üzerine adaylık başvurusu yapan Ağar, 4 yıl Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Irak Büyükelçiliği'nde “danışman” olarak görev yaptıktan sonra 2014'de emekli olmuştu. TSK üstün cesaret ve feragat madalyası ile harekat çelik beratı sahibi Ağar'ın 7 kitabı bulunuyor.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bahçeli 3ün 1ini alır
valla kim ne derse desin ideolojiymis milliyetcilikmis vatanmis bayrakmis hepsi shovmus iktidara baston ol keyfini cikar.
Neyin ölçüsü bu?
soru şu kardeşlerim : Sonuçları bakımından insanları ikna etmesi çok daha zor olan rejim değişikliği için başkanlık referandumunda %51 oy alan biri,yanına birde mhp'yi almışken olağan bir seçimi kazanması ne kadar zor olabilir? Söyler misiniz bana?
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