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24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

SEÇİM HABERLERİ  | 10.06.2018 17:28 | Son Güncelleme

MAK Danışmanlık, 24 Haziran erken seçimi sonuçları için yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Son seçim anketine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 51,5 oy oranıyla seçimi kazanıyor. Ankete göre CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 24.4, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener yüzde 12,5 oy alıyor. İşte son seçim anketi sonuçları...

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala MAK Danışmanlık yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

ARAŞTIRMA 22 İL 134 İLÇEYİ KAPSIYOR

Şirket tarafından paylaşılan sonuçlar 22 il,134 ilçe de 5400 kişi ile yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda elde edildi.

ERDOĞAN, İLK TURDA İPİ GÖĞÜSLÜYOR

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik katılımcılara yöneltilen "24 Haziran 2018 seçimlerinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı olarak kime oy vereceksiniz?" sorusuna verilen yanıtların dağılımı şöyle;

24 haziran son anket sonuclari

İŞTE SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,5

Muharrem İnce: Yüzde 24,4

Meral Akşener: Yüzde 12,5

Selahattin Demirtaş: Yüzde 8,8

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 2,2

Doğu Perinçek: Yüzde 0,6

AK PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 43,5

Araştırma kapsamında "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle;

AK Parti: 43,5

CHP: 24,2

MHP: 9,3

İYİ Parti: 10,3

HDP 9,2

Diğerleri başlığı altında diğer parti ve bağımsız adayların ise 1 de kaldığını göstermektedir.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Gezi olaylarında ülkeyi karıştıran Demokrasi ve Cumhuriyet düşmanı M.İnce ve onun gibileri ülkeyi terk edin!!! Bu ülkede sizin gibi sırtımızdan zevk ve sefa içinde yaşayan kişiliklere yer yok!!! Her zaman olduğu gibi ülkenin bekası için savaşan biz, zevkini süren M. İnce ve gibileri!!! Sizler ne işe yararsınız?
Muharrem İnce'ye %24 demiş (Yani Chp'nin oyundan daha az) Mhp'ye de %9.5 demiş... Öğrenciyim yurtta kalıyorum oda da sesli güldüm arkadaş ne oldu kanka diyor... Yalaka olunur da bu kadar abartmayın. Komik oluyorsunuz!
tam gülmek istiyordum üstüne bu haber geldi.ilaç oldu ya....yalaka takımı seçimden sonra ne sıçacaksınız bakalım.
kemal kılıçtaroğlunun başbakanlık adayı olduğunda %25 alan Chp acaba Sn Muharrem İncenin adaylığında nasıl %24 alır ?
şuan sesli guldum ade %50 üzerinde oy alacak akp neden havadan para dağıtıyor boş vaadlerden bulunuyor telaseliyiz diyor cidden hep celiskilisiniz ya
inşallah birinci turda reis alır çünkü ülkeye şuan itibariyle ondan daha fazla fayda verebilecek bir lider göremiyorum ne yazıkki.
16 nisanda çalarak zar zor 50,5 alan adam bu seçimde tamamen halkın gelişimi ve refahı için çalışmaya söz veren MUHARREM İNCE karşısında 51,5 alacakmış bunu inanarakmı söylediniz acaba????
MAK, METROPOL VS. = YANDAŞ. GEÇEN SEÇİMDEKİ SALLAMASYON ANKETLERİNİ UNUTMADIK %62 FALAN DİYE.. YANDAŞ OLAN ve KURUCULARI AKPLİ OLAN ANKET ŞİRKETLERİ; ANAR, MAK, Metropoll, DENGE, GENAR, KONDA, KAMAR A&G
seçim buna yakın çıkar. bay kelam bay muharremden kurtulur.
AK Parti: 43,5 CHP: 24,2 MHP: 9,3 İYİ Parti: 10,3 HDP 9,2 toplam: 96,5 Geri kalan nerede mk
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