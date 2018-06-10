24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala MAK Danışmanlık yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
ARAŞTIRMA 22 İL 134 İLÇEYİ KAPSIYOR
Şirket tarafından paylaşılan sonuçlar 22 il,134 ilçe de 5400 kişi ile yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda elde edildi.
ERDOĞAN, İLK TURDA İPİ GÖĞÜSLÜYOR
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik katılımcılara yöneltilen "24 Haziran 2018 seçimlerinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı olarak kime oy vereceksiniz?" sorusuna verilen yanıtların dağılımı şöyle;
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,5
Muharrem İnce: Yüzde 24,4
Meral Akşener: Yüzde 12,5
Selahattin Demirtaş: Yüzde 8,8
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 2,2
Doğu Perinçek: Yüzde 0,6
AK PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 43,5
Araştırma kapsamında "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle;
AK Parti: 43,5
CHP: 24,2
MHP: 9,3
İYİ Parti: 10,3
HDP 9,2
Diğerleri başlığı altında diğer parti ve bağımsız adayların ise 1 de kaldığını göstermektedir.
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