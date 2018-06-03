24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Referandum sonucunu hatasız tahmin eden şirketin anket çalışmasında HDP'nin yüzde 10'luk barajı geçemeyeceğinin tahmin edilmesi dikkat çekti.

CUMHUR İTTİFAKI VE MİLLET İTTİFAKI OY ORANLARI

Odatv'nin haberine göre Konsensus’un araştırmasında; Cumhur İttifakı’nın yüzde 50.4, Millet İttifakı’nın yüzde 39.7 ve HDP’nin yüzde 9.6 oy alacağı tahmin edildi.

İttifak içindeki oy oranları ise şöyle tahmin edildi: "AK Parti yüzde 43.8, CHP 27.4, İYİ Parti yüzde 11.2, HDP yüzde 9.7 ve MHP yüzde 7.4.”

HANGİ PARTİNİN NE KADAR OYU VAR?

İŞTE ERDOĞAN, MUHARREM İNCE, MERAK AKŞENER VE DEMİRTAŞ'IN OY ORANLARI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerde ise Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 47.9, Muharrem İnce’nin yüzde 26.8, Meral Akşener’in yüzde 14.8, Selahattin Demirtaş’ın yüzde 9.7, Temel Karamollaoğlu’nun yüzde 0.7, Doğu Perinçek’in ise 0.1 oy alacağı öne sürüldü.



