24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! İşte cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları

24 Haziran erken seçimine günler kala cumhurbaşkanı adaylarının çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Anket şirketleri de cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarına ilişkin kamuoyu araştırmalarını sürdürüyor.

AK Partililer tarafından kurulan 'Dijitalsandık' isimli internet sitesinde de 24 Haziran erken seçimi için anket başlatıldı.

ANKETE YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİ KATILDI

Şu ana kadar yaklaşık 5 bin kişinin oy kullandığı anket sonucuna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 51,37 oy alırken, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı 26,55 oy aldı.

İŞTE SON SEÇİM ANKETİNİN SONUÇLARI;

Recep Tayyip Erdoğan: 51,34

Muharrem İnce: 26,6

Meral Akşener: 8,85

Selahattin Demirtaş: 5,18

Temel Karamollaoğlu: 4,46

Doğu Perinçek: 3,57

