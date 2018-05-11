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24 Haziran erken seçim bahis oranları açıklandı

SEÇİM HABERLERİ  | 11.05.2018 21:39 | Son Güncelleme

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu için bahis oranları açıklandı. Büyük bir bahis sitesi ilginç oranları müşterilerine sundu.

Anket şirketleri 24 Haziran erken seçimleri için çalışmalarına devam ederken, bahis siteleri de cumhurbaşkanlığı seçimi için bahis oranlarını açıkladı.

24 Haziran erken seçimleri bahis oranları açıklandı

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İNGİLİZ BAHİS SİTESİNDE BAHİSLER AÇILDI

İNGİLİZ BAHİS SİTESİNDE BAHİSLER AÇILDI
Büyük bir bahis sitesi, AK Parti adayı Recep Tayyip Erdoğan, CHP adayı Muharrem İnce, İYİ Parti adayı Meral Akşener, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu ve HDP adayı Selahattin Demirtaş için bahisleri açtı.
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DOĞU PERİNÇEK BAHİSLERDE YOK

DOĞU PERİNÇEK BAHİSLERDE YOK
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ise, 100 bin imza toplamasına ve seçime girmeye hak kazanmasına rağmen bahis potasına alınmadı.
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TÜRKİYE'NİN SIRADAKİ CUMHURBAŞKANI KİM OLUR?

TÜRKİYE'NİN SIRADAKİ CUMHURBAŞKANI KİM OLUR?
Bu konuda bahis oynamak isteyenlere sitenin verdiği oranlar şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 1.14 Muharrem İnce: 7.00 Meral Akşener: 15.00 Selahattin Demirtaş: 251.00 Temel Karamolluoğlu: 2001.00
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE KADAR OY ALIR?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE KADAR OY ALIR?
Site, bu konuda bahis oynamak isteyenlere iki alternatif sunuyor. Erdoğan'ın ilk turda ortalama yüzde 48.5 oy alacağını öngören site, bu oranın altında ya da üstünde oy alacağını öngörenlere 1.87 oranını sunuyor.
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MUHARREM İNCE NE KADAR OY ALIR?

MUHARREM İNCE NE KADAR OY ALIR?
Site, bu konuda bahis oynamak isteyenlere iki alternatif sunuyor. İnce'nin ilk turda ortalama yüzde 23.5 oy alacağını öngören site, bu oranın altında ya da üstünde oy alacağını öngörenlere 1.90 oranını sunuyor.
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MERAL AKŞENER NE KADAR OY ALIR?

MERAL AKŞENER NE KADAR OY ALIR?
Site, bu konuda bahis oynamak isteyenlere iki alternatif sunuyor. Akşener'in ilk turda ortalama yüzde 17.5 oy alacağını öngören site, bu oranın altında alır diyenlere 1.80; üstünde oy alacağını öngörenlere 1.90 oranını sunuyor.
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SELAHATTİN DEMİRTAŞ NE KADAR OY ALIR?

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NE KADAR OY ALIR?
Site, bu konuda bahis oynamak isteyenlere iki alternatif sunuyor. Demirtaş'ın ilk turda ortalama yüzde 10.5 oy alacağını öngören site, bu oranın altında ya da üstünde oy alacağını öngörenlere 1.90 oranını sunuyor.
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TEMEL KARAMOLLAOĞLU NE KADAR OY ALIR?

TEMEL KARAMOLLAOĞLU NE KADAR OY ALIR?
Site, bu konuda bahis oynamak isteyenlere iki alternatif sunuyor. Karamollaoğlu'nun ilk turda ortalama yüzde 3.5 oy alacağını öngören site, bu oranın altında ya da üstünde oy alacağını öngörenlere 1.87 oranını sunuyor.
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SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALACAK MI?

SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALACAK MI?
Bahis sitesinde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalıp kalmayacağı konusunda da bahis açıldı. İkinci turu zayıf gören site, "kalır" ihtimaline yüzde 1.35'lik bir oran veriyor. "İkinci tura kalmaz" için oran ise 3.0
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EĞER SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA KİM KAZANIR?

EĞER SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA KİM KAZANIR?
Bahis sitesinde "Seçimler ikinci tura kalırsa kim kazanır" konusunda da bahis açıldı. Buna göre ikinci turda Erdoğan'ın kazanma ihtimaline 1.01 (neredeyse kesin), İnce'nin kazanma oranına 1.53 oranı veriyor.
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KARAMOLLAOĞLU'NA EN YÜKSEK ORAN

KARAMOLLAOĞLU'NA EN YÜKSEK ORAN
Akşener'in kazanma oranına 2.37; Demirtaş'ın kazanma oranına 126; Karamollaoğlu'na 1001 oranı veriliyor.
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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ERTELECENEK Mİ?

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ERTELECENEK Mİ?
Sitede bu konuda da bahis açılmış. Seçimin herhangi bir nedenle erteleneceğini düşünenler için sunulan oran ise 21.00
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MECLİS'E KAÇ PARTİ GİRER

MECLİS'E KAÇ PARTİ GİRER
YSK, seçimlere 11 partinin girebileceğini açıklamıştı. Sitede bu konuda da bahis açıldı. "Meclis'e dört parti girer" için 4.0; "Üç parti girer" için 2.10; "Beş parti girer" için ise 7.0 oranı veriliyor.
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GENEL SEÇİMLERDE AK PARTİ'NİN OY ORANI

GENEL SEÇİMLERDE AK PARTİ'NİN OY ORANI
Bu konuda açılan bahiste AK Parti'nin ortalama yüzde 44.5 oy alacağı öngörülmüş. Bunun altında oy alır diyenlere 1.73; bunun üstünde alır diyenlere ise 2.0 oranları sunuluyor.
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GENEL SEÇİMLERDE CHP'NİN OY ORANI

GENEL SEÇİMLERDE CHP'NİN OY ORANI
Bu konuda açılan bahiste CHP'nin ortalama yüzde 23.5 oy alacağı öngörülmüş. Bunun altında oy alır diyenlere 1.95; bunun üstünde alır diyenlere ise 1.83 oranları sunuluyor.
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GENEL SEÇİMLERDE MHP'NİN OY ORANI

GENEL SEÇİMLERDE MHP'NİN OY ORANI
Bu konuda açılan bahiste MHP'nin ortalama yüzde 6.5 oy alacağı öngörülmüş. Bunun altında oy alır diyenlere 1.90; bunun üstünde alır diyenlere ise 1.90 oranları sunuluyor.
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GENEL SEÇİMLERDE İYİ PARTİ'NİN OY ORANI

GENEL SEÇİMLERDE İYİ PARTİ'NİN OY ORANI
Bu konuda açılan bahiste İYİ Parti'nin ortalama yüzde 15.5 oy alacağı öngörülmüş. Bunun altında oy alır diyenlere 1.83; bunun üstünde alır diyenlere ise 1.95 oranları sunuluyor.
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GENEL SEÇİMLERDE HDP'NİN OY ORANI

GENEL SEÇİMLERDE HDP'NİN OY ORANI
Bu konuda açılan bahiste HDP'nin ortalama yüzde 10.5 oy alacağı öngörülmüş. Bunun altında oy alır diyenlere 1.90; bunun üstünde alır diyenlere ise 1.90 oranları sunuluyor.
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İŞTE BAHİS ORANLARI

İŞTE BAHİS ORANLARI
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İŞTE BAHİS ORANLARI

İŞTE BAHİS ORANLARI
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Chp li arkadaşım aynı siteden recep tayyip Erdoğan in birinciligine 5 milyar yatırdı.
AK PARTIYE YATIRMAYIN BU SEFER OYLAR BOLUSULCEK
bu bahis şirketi fetönün mü?
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